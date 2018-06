แฟนบอลในโซเชียลมีเดีย ได้มีการโพสต์คลิปวีดีโอ กลุ่มแฟนบอลเม็กซิโก ที่เม็กซิโก ซิตี้ ฉลองกันสนั่น ในวินาทีที่ เกาหลีใต้ ยิงประตู เยอรมนี ในเกมทีี่ โสมขาว ชนะ อินทรีเหล็ก 2-0 ในศึกฟุตบอลโลก 2018 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอฟ นัดสุดท้าย

ซึ่งผลการแข่งขันในคู่นี้ทำให้ เม็กซิโก ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย เนื่องจากพวกเขาแพ้ สวีเดน 0-3

Chants of "Korea" here in Mexico City after footage of the goal against Germany is shown #MEXSWE pic.twitter.com/gm7P5IlvDY

— Harry Low (@HarryLow49) June 27, 2018