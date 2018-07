แฟนแซมบ้าหัวร้อนดักปาไข่ใส่รถบัสแข้ง บราซิล หลังอกหักจากบอลโลก

แฟนบอล “แซมบ้า” บราซิล รวมตัวกันปาไข่ ใส่รถบัสของทัพนักเตะเซเลเซา หลังจากเดินทางกลับถึงบ้าน เนื่องจากไม่พอใจที่บราซิลโดนเบลเยี่ยม เขี่ยกระเด็นตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ ก.ค. ที่ผ่านมา

So Brazil is how they welcome them back home?#worldcup pic.twitter.com/FAapKxwP6T

— #VukaDarkie✊. (@Tshepo00818014) July 9, 2018