เคน เสียดายตรึง เบลเยี่ยม ตลอดครึ่งหลังแต่จบสกอร์ไม่ได้เอง

แฮร์รี่ เคน กองหน้าทีมชาติอังกฤษ กล่าวหลังเกมรอบชิงอันดับ 3 ฟุตบอลโลกซึ่งพ่ายให้กับเบลเยี่ยม 0-2 โดน “ปีศาจแดงแห่งยุโรป” ย้ำแค้นอีกครั้งหลังพ่ายในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายด้วยสกอร์ 0-1ว่า

“ในช่วงครึ่งหลังเราเล่นได้ดีกว่า เราต้อนเขาจนหลังพิงฝาในช่วง 30 นาทีแรกแต่อังกฤษปิดสกอร์ไม่ได้ เอริก ดายเออร์ บุกไปและเกือบทำประตูตีเสมอได้แล้วแต่ก็ถูกเคลียร์ออกมาจากเส้น เรากดดันได้ดีแล้ว แต่พวกเราไม่สามารถทำได้มากกว่านี้ ฟุตบอลโลกเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หนักมาก เบลเยี่ยมเป็นทีมที่ดี เราคงไม่โทษใคร พวกเราทุ่มเททุกอย่างแล้ว”

“เราจะไม่จบกันแค่นี้ เราคงไม่รอเพื่อเข้ารอบรองฯฟุตบอลโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า เราต้องพัฒนากันต่อไปและเราจะกลับมาให้ได้”

โดย เคน คว้าตำแหน่งดาวซัลโวฟุตบอลโลกค่อนข้างแน่นอนแล้วด้วยผลงาน 6 ประตู