SISB มอบทุนสร้างสระธาราบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในโครงการ Gifts of Love project

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เดินหน้าส่งเสริมโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีโครงการ Gifts of love project : ของขวัญจากรัก เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นโครงการระดมทุน จากการขายบัตรการแสดงละครเวทีของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เรื่อง “Tales from the Savannah” ในระดับชั้นประถมศึกษา และ เรื่อง “Under the Rose” ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ SISB ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการให้บริการด้านการศึกษา และ สร้างให้เด็กรุ่นใหม่เป็นพลเมืองที่ดีของโลก บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้มีการแสดงออก และใช้พลังสร้างสรรค์ในทางบวก ละครเวทีทั้ง 2 เรื่อง เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดี ถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ SISB ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากคณะผู้บริหาร พนักงาน ครู ผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ “ยิว ฮอค โคว” ประธานเจ้าหน้าที่กรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ได้นำเงินบริจาคที่ได้จากโครงการ Gifts of love มอบให้แก่ คุณ อาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างสระธาราบำบัด (Therapy Pool) สำหรับพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ จำนวน 430,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา รวมทั้ง คณะของ SISB ได้เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ และทำกิจกรรม พร้อมชมการแสดงจากเด็กๆของทางศูนย์ฯ

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก อยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง

อนึ่ง บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB มีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ โดยบริษัทฯเป็นผู้นำหลักสูตรการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการเรียนการสอน รวมทั้งมีจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และไทย

ปัจจุบันบริษัทมีโรงเรียนนานาชาติที่บริษัทฯได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนรวม 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัย และบริษัทร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้าอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่