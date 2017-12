แอน จักรพงษ์” เจ้าแม่คอนเทนต์พันล้าน ได้ดีเพราะDNAสตรีข้ามเพศ

ณ จุดนี้คงไม่มีใครส่องประกายระยิบระยับเท่ากับนักธุรกิจสตรีข้ามเพศรวยระดับพันล้านของเมืองไทย อย่าง “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” CEO หญิงแกร่งแห่ง เจเคเอ็น โกบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ไปได้ ล่าสุดทุ่มงบกว่าสิบล้านเนรมิตงานยิ่งใหญ่ประจำปี Mega Showcase ในธีมสุดหรูทองคำและเพชร เนรมิตโรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ รางน้ำ ให้อร่ามเรืองรองไปด้วยสีทอง เจิดจ้าเหมือนกับหุ้นของบริษัทที่กำลังพุ่งทะยานสุดขีดหลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งความสำเร็จในงานดังกล่าว เจ้าตัวได้เปิดใจผ่าน OK Magazine ยอมรับว่า “มีวันนี้เพราะดีเอ็นเอที่อยู่ในสตรีข้ามเพศอย่างพวกเรา”

“ในงานเราก็ขนชุดราตรีสีทองมาราวๆ 9-10 ชุด อย่างชุดไทยศิวาลัยสีทองแพลตินัมที่ใส่ในช่วง Golden Talk เราออกแบบลายปักผ้าให้เป็นธรรมจักรทองคำ ซึ่งหมายความถึงคุณธรรม เป็นลายที่เราจดลิขสิทธิ์ไว้และเป็นลายเดียวกับโลโก้ที่ดีไซน์ออกมาสำหรับโปรเจ็กต์ Siam Golden King โดยเฉพาะ ส่วนเครื่องประดับที่เข้าชุดกันออกแบบโดยอาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ ชุดมหารานี ที่ใช้เดินคู่กับวิเวียน นักแสดงอินเดียในช่วง Golden Carpet มีน้ำหนักราว 10 กิโลกรัม เพราะปักมือทั้งชุด สั่งตรงมาจากอินเดีย อีกชุดที่ชอบมากคือชุดของฟิลิปปินส์ ใช้งบประมาณ 2 แสน ดีไซน์ที่ทำชุดให้เป็นคนเดียวกับที่ทำชุดให้นางงามจักรวาลของทางฟิลิปปินส์ เขาบินมาวัดตัวดิฉันที่เมืองไทย เป็นชุดที่มีความระยิบระดับวิจิตรมาก เพราะปักมือทุกเม็ดเช่นกัน ส่วนชุดสีทองอื่นๆ เป็นการคัดเลือกจากแบบที่ดีไซเนอร์ส่งเข้ามาตามโจทย์ Diamond Gold ที่ตั้งไว้ จากนั้นดิฉันและทีมงานจะเลือกชุดที่ใช่เพื่อตัดเป็นชุดจริง”

“การทุ่มทุนของเรา จริงๆ มีสองอย่าง หนึ่งเราทำเพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพให้กับคู่ค้าที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆ ให้เขาเห็นว่าเรามีไอเท็มใหม่ๆ อะไรบ้างในปีที่ผ่านมา และปีถัดไป โชว์ให้ดูว่าพอคอนเทนต์เหล่านั้นเข้ามาสู่เมืองไทยแล้ว เราจะทำอย่างไรให้มันเด่น เลิศ ดัง ขณะเดียวกันถือว่าคืนกำไรให้ท่านผู้ชม เพราะมีแฟนคลับเยอะมาก ซึ่งเราเปิดตัวมาแต่ละคน ผู้ชมฮือฮาป่าแตก กรี๊ดกร๊าดกัน ช่วงคอนเสิร์ตก็มีดาราชื่อดังมาร้องเพลง เซอร์ไพรส์ เราเตรียมงานหลายเดือนมากค่ะ ก็ยังคุยกันเลยว่าถ้าไม่ใช่สตรีข้ามเพศแบบดิฉันและทีมงาน เราก็ไม่สามารถคิดงานนี้ได้เลย มันเป็นดีเอ็นเอในสตรีข้ามเพศ”

“เจเคเอ็นคือโกลบอลคอนเทนต์เมเนจเมนต์ แอนด์ ดิสทริบิชั่น คอมปานี เป็นบริษัทผู้นำเข้า บริหารจัดการและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์รายการะดับโลกมาสู่เมืองไทย เรียกว่าซูเปอร์แบรนด์ทั้งหลายอยู่ในมือเราเกือบทั้งหมด”

ยกตัวอย่างผลงานที่เจเคเอ็นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ?

“เริ่มแรกตั้งแต่สารคดีของบีบีซี ชุด Walking with Dinosaurs เรื่อยมาจนถึงซีรีส์เกาหลีที่เคยโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อหลายปีก่อน แดจังกึม ทงอี ซีรีส์อินเดียที่มาแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมา อโศกมหาราช สีดา-ราม ศึกรักมหาลงกา ซีรีส์จากบอลลีวู้ดต่างๆ CSI ทั้ง 32 ซีซั่นก็อยู่กับดิฉันทั้งหมด ที่ภูมิใจที่สุดคือการนำเนื้อหาสาระความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในรูปแบบสารคดีผ่านแบรนด์ดังๆ เช่น เนชั่นจีโอกราฟฟิก และ History channel การทำสารคดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในชุด My King ในหลวงของเรา และ King Bhumibol of Thailand The People’s King ในหลวงในดวงใจ รวมถึงสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชุด My Queen พระราชินีของเรา”

เคล็ดลับความสำเร็จ?

“ตรงที่เราไม่ได้แค่ซื้อลิขสิทธิ์รายการต่างๆ เข้ามาแล้วก็ขายออกไป ส่วนหนึ่งเพราะบริษัทเราทำมานาน มีรากฐานที่แข็งแกร่ง อีกส่วนคือการทำงานอย่างหนัก เมื่อได้แบรนด์ได้คอนเทนต์มาแล้ว เราต้องทำมาร์เก็ตติ้ง และต้องทำให้เนื้อหาจับต้องได้มากขึ้น ด้วยการทำให้คอนเทนต์เข้าไปสู่หัวใจคนไทย ทำให้คนได้รู้สึกย่อยง่าย บริโภคง่าย รู้จักและเข้าใจ”

งานใหญ่ JKN Mega Showcase อลังการงานสร้างอย่างไร?

“งานของเราที่จัดขึ้นเรียกว่าเป็นการพบปะสังสรรค์หนึ่งครั้งต่อปี เพราะฉะนั้นแขกในงานจึงมีทั้งคู่ค้าผู้มีเกียรติ แขกรับเชิญและเหล่าแฟนคลับเราจึงถือคติว่าทุกครั้งที่ได้เจอกัน Mega Showcase ของเจเคเอ็น ต้องสร้างความตื่นตาอลังการให้ผู้คน เราจึงจัดให้เป็นซูเปอร์ธีม ปีที่แล้วเป็นธีม Diamond Red มุ่งเน้นการเฉลิมฉลอง ในงานก็จะมีเป็นธีมสีแดงทั้งหมด ส่วนปีนี้คือ Diamond Gold สื่อให้เห็นถึงความเร้นลับล้ำค่า ซึ่งหมายถึงการเป็นมาสเตอร์ ออฟ คอนเทนต์ การที่ตัวเราเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ของไทย มีจำนวนไอเท็มของคอนเทนต์ที่ถืออยู่มูลค่าพันกว่าล้าน ทุกอย่างในงานจึงเป็นสีทองทั้งหมด เชิญศิลปินชื่อดังจากทุกสาขาของเมืองไทยมาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ดารานกร้อง เซเลบริตี้ และศิลปินระดับตำนาน ที่พิเศษคือเราทุ่มทุนนำ Vivian Dsena พระเอกอันดับหนึ่งของอินเดียจากซีรีส์ Madhubala ขวัญใจสาวๆ แถมด้วยทัพดาราดังเบอร์หนึ่งจากฟิลิปปินส์ Alden Richards ที่ได้ฉายาจากแฟนคลับไทยว่าเจมส์จิฟิลิปปินส์ ภายในงานถูกแบ่งออกเป็น 7 ช่วงสำคัญ”

“เริ่มจาก Golden Talk หนึ่งปีเราจับไมโครโฟนพูดครั้งหนึ่งก็เหมือนเป็นช่วงพบปะญาติมิตร พยายามพูดสรุปทุกสิ่งที่เราทำให้กะทัดรัดและสั้นที่สุด รวมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาตลอด ปีนี้ที่พิเศษคือมีการแจ้งข่าวดีหลายๆ เรื่อง ทั้งการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และการได้ลิขสิทธิ์ช่องข่าวเศรษฐกิจระดับโลกอย่าง CNBC มาอยู่ในการดูแลของเรา”