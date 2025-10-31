รถบัสรับส่งพนักงาน พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อเต็มแรง พนักงานร้องระงม บาดเจ็บทั้งหมด 15 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่ง รพ.
เมื่อเวลา 04.40น. วันที่ 31 ต.ค. 68 พ.ต.ท.สายชล ดงเรืองศรี สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับแจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานชนท้ายรถบรรทุก ถนนมิตรภาพ คู่ขนาน กม.41 หน้าปากซอยราชโด ถนนเทศบาล 22 ต.กลางดง อ.ปากช่อง ขาเข้ากรุงเทพฯ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
หลังรับแจ้งจึงรีบรุดออกไปตรวจสอบ พร้อมตำรวจจราจร ชุดเคลื่อนที่เร็วกู้ชีพกลางดง หน่วยกู้ชีพเทศบาลสีมามงคล หน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาธรรมปากช่องในที่เกิดเหตุ พบรถบัส สีส้มคาดฟ้า ฮีโน่ ทะเบียนสระบุรี สภาพด้านหน้าชนท้ายมุมกระบะด้านขวารถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียนนครราชสีมา จนทำให้ด้านหน้าพังเสียหาย กระจกหน้าแตก
มีนายสมคิด อายุ 30 ปี ผู้ขับมีผู้โดยสารเป็นพนักงานได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ จำนวน 15 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือออกจากตัวรถนำมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำตัวส่งรักษาที่ รพ.ปากช่องนานา
พ.ต.ท.สายชล ดงเรืองศรี สว.(สอบสวน) กล่าวว่า จากการสอบสวน ผู้ขับรถบรรทุก เบื้องต้นให้การว่า ขับรถมาจาก จ.นครราชสีมา มุ่งหน้าไป จ.สระบุรี และได้เข้าถนนคู่ขนาน จอดรถแอบริมทางเพื่อซื้อของหน้าร้านสะดวกซื้อ และได้ยินเสียดังจึงออกมาดูพบว่ามีรถบัส รับส่งพนักงานชนท้าย ส่วนผู้ขับรถบัส ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.ปากช่องนานา จะสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุอีกครั้ง
เครดิตภาพ : กู้ชีพกลางดง