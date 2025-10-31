จับ ด.ช. 11 ขวบ ขโมยรถจยย. ขี่หนีข้ามอำเภอ เฉี่ยวกันเองจนล้ม พบประวัติเพียบเข้าสถานพินิจแล้ว3 ครั้งคดีลักทรัพย์ เจ้าของยันดำเนินคดีถึงที่สุด
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Katoon NT นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ล่าตัวหัวขโมยสุดแสบอายุ 11 ปี ย่องมาขโมยรถจยย. ที่จอดหน้าบ้าน และอีกโพสต์ที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวขโมยได้หลังจากขี่รถมาจากอำเภอพานทอง มาเฉี่ยวกันล้มอยู่ บริเวณแยกบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี
คืบหน้าวันที่ 31 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ร่วมกับ ชุดสืบสวน สภ.พานทอง เข้าตรวจสอบและจับกุมเยาวชนอายุ 11 ปี และ 12 ปี ในข้อหาลักรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟสีแดงดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จากพื้นที่อำเภอพานทอง เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2568 โดยเจ้าของรถชื่อ น.ส.วรรณวิไล (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี
นางสาววิไล เจ้าของรถ กล่าวว่า เมื่อวันเกิดเหตุรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านโดยเสียบคากุญแจไว้ เนื่องจากรีบเข้าไปทำธุระส่วนตัว เมื่อออกมาจะนำรถเข้าบ้านได้ทราบว่ารถหายไปแล้ว โดยเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่ามีเด็ก 2 คน จอดรถจักรยานเอาไว้บริเวณข้างบ้านก่อนจะเดินมาขี่รถออกไป
โดยปกติแล้วบริเวณในซอย ไม่เคยเกิดเหตุรถหายมาก่อน ซึ่งเมื่อเช้านี้มีคนติดต่อมาว่าเจอรถแล้วจากการที่แชร์ในสื่อโซเชียลต่าง ๆ ตนก็รีบเดินทางไปดู เมื่อไปถึงตนได้สอบถามกับเด็กทั้ง 2 คน ว่าเอารถของตนมาทำอะไร เด็กทั้ง 2 คนบอกว่าอยากมีรถขี่เหมือนคนอื่นเขาก็เลยขโมยรถออกมา แล้วก็เอามาขี่เล่นแถวบางทราย ส่วนคนที่เจอนั้นก็รู้ว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาจึงติดต่อหาตน และหลังจากนั้นก็ได้ขี่ประกบตาม เพื่อไม่ให้คาดสายตา
จากนั้นจึงโทรแจ้งตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ให้เข้ามาจับกุม หลังจากที่ตนได้แชร์คลิปขโมยรถไปแล้วได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ ว่า 2 คนนี้ได้ก่อเหตุเข้าไปลักของตู้เติมเงินของคนในละแวกดังกล่าว ไปด้วย ส่วนของรถจักรยานเด็ก 2 คนนี้ก็ได้เข้าไปขโมยของชาวบ้านมาแล้วเอามาจอดทิ้งเอาไว้ข้างบ้าน ก่อนจะมาเอารถของตนไป
ตนอยากจะฝากถึงผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนว่าให้เลี้ยงดูให้ดี ๆ อย่าให้มาก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน และยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดทั้งเด็กและผู้ปกครองเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อสังคม
จากการตรวจสอบประวัติของเด็กชายทั้ง 2 คนพบประวัติเคยถูกดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์และเข้าสถานพินิจมาแล้ว 3 ครั้ง