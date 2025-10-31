ลาพักกลับบ้าน ทหารพรานหนุ่มกลายเป็นศพ ถูกซุ่มยิงเป็นชุด เสียชีวิตสลดริมถนน ตร.เร่งล่าคนร้าย
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงราษฎร บริเวณริมถนนสาย 4060 เส้นทางบ้านสาวอ–ตะโละหะลอ ใกล้โรงเรียนดารุลอันวาร์ หมู่ 2 บ้านสาวอฮูลู ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถจยย. ทะเบียน 1กฎ 1752 นราธิวาส ล้มตะแคงอยู่ริมถนน มีร่องรอยกระสุนปืนและคราบเลือดจำนวนมาก ใกล้กันพบศพ อส.ทพ.มะกอเซ็ง บาโระสะนอ สังกัดหน่วยทหารพรานที่ 41 ถูกยิงตามร่างกายหลายนัด
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ตายลาพักกลับภูมิลำเนา ขณะขี่รถจยย.กลับบ้าน มาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ ถูกคนร้ายคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 2 คน ดักซุ่มอยู่ข้างทางใช้อาวุธปืนยิงใส่หลายชุดจนเสียชีวิตคาที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ หลังเกิดเหตุหน่วยความมั่นคงได้สนธิกำลังร่วมออกติดตามไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่าหลบหนีเข้าสู่พื้นที่ป่าละเมาะใกล้เคียง ส่วนร่างของผู้ตายถูกนำส่งโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป