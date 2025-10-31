ชาวบ้านไม่เห็นด้วย ทหารถอนกำลังอาวุธเที่ยงคืน หวั่นอาจถูกเขมรหักหลัง อยากให้ตรึงกำลังจนกว่าจะสร้างกำแพงเสร็จ เชื่อเขมรถอยแฝงเรียกร้องเปิดด่าน
จากกรณีที่แม่ทัพภาค 2 และแม่ทัพฝั่งกัมพูชา จะมีการลงนามถอนอาวุธหนักกันช่วงบ่ายวันนี้ ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด จ.สุรินทร์ โดยตามข้อตกลงจะเริ่มถอนอาวุธหนักในเวลาเที่ยงคืนวันที่ 1 พ.ย.2568
วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศที่บริเวณแนวชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พบรถของฝ่ายทหารวิ่งไปมาอยู่ในพื้นที่ชายแดน แต่ไม่ทราบความเคลื่อนไหวชัดเจน ว่าเป็นรถที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หรือเตรียมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ต้องรอการยืนยันข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามจากการสำรวจความคิดเห็นชาวบ้าน และผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแนวชายแดน ต่างไม่เห็นด้วยกับการลงนามถอนอาวุธหนัก เพราะไม่ไว้ใจกัมพูชาว่าจะทำตามข้อตกลงที่ลงนามหรือไม่ และไม่อยากให้ทหารไทยถอนอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดน เพราะกลัวเขมรจะหักหลัง ละเมิดข้อตกลงรุกล้ำอธิปไตยไทยอีก
เพราะไม่เคยเชื่อใจกับคำพูดของกัมพูชาเลย หากไทยถอนอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดนไทยอาจเสียเปรียบกัมพูชา อยากให้ทหารยังคงตรึงกำลังคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชน และปกป้องอธิปไตย จนกว่าจะมีการสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนแล้วเสร็จ หรือมีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเขมรจะจริงใจทำตามข้อตกลงที่รับปากไว้
นางพลาย เติมประโคน อายุ 73 ปี ชาวบ้านชายแดน บอกว่า เมื่อการสู้รบช่วงปลายเดือน ก.ค.68 มีระเบิดตกในหมู่บ้านหลายลูก และกระจกบ้านก็โดนสะเก็ดระเบิดแตกเสียหายด้วย ทุกวันนี้เหตุการณ์ยังฝังในความทรงจำไม่ลืม จึงไม่เห็นด้วยที่มีการลงนามถอนอาวุธหนักเพราะไม่เคยไว้ใจกัมพูชา ไม่คิดว่าเขมรจะทำตามที่รับปาก ยังอยากให้ทหารตรึงกำลังปกป้องอธิปไตย เพราะถ้าถอนอาวุธหนักหรือปรับกำลังอาจเสียเปรียบกัมพูชา และสุ่มเสี่ยงเสียดินแดนด้วย อยากให้สร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำข้อตกลงอย่างอื่น
ด้านนายไก่รอด โจนประโคน อายุ 63 ปี ชาวบ้านชายแดนอีกคน ก็บอกตรงกันว่า ไม่เชื่อใจกัมพูชาว่าจะทำตามข้อตกลง และไม่อยากให้ไทยถอนอาวุธหรือปรับกำลัง เพราะไม่เชื่อว่าเขมรจะทำจริง อาจจะแค่เล่นละครว่าถอนแต่ไม่ได้ถอนจริง และที่เขมรรับปากก็คิดว่าน่าจะมีอะไรแอบแฝง เช่น อาจจะเรียกร้องขอให้ไทยเปิดด่าน ซึ่งชาวบ้านไม่อยากให้เปิดเลย เพราะสร้างปัญหาทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์ บ่อนพนันมอมเมาคนไทย