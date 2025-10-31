บ้านหนองจานเดือดตอนบ่าย วีระ นำมวลชนฝ่าแนวทหาร จู่ๆ กุญแจรถที่จะใช้ลุยสูญหาย ก่อนถูกสกัด อ้างฝ่ายเขมรมีสไนเปอร์ ขึ้นรถไปเจรจาที่โรงพัก ยอมพามวลชนกลับ ลั่น 17 พ.ย.เจอกันอีกครั้ง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ต.ค.68 นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน พร้อมมวลชนราว 150 คน เดินฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) และทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 (ฉก.12) โดย นายวีระ พร้อมด้วยมวลชน ได้มาแสดงจุดยืนที่บริเวณ จต.ส.40 ถนนศรีเพ็ญ บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้ นายวีระ มีกำหนดจะนำรถแบคโฮและรถไถจำนวน 5 คัน เข้าพื้นที่ศูนย์อพยพบ้านหนองจานเดิม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกุญแจสตาร์ทรถทั้งหมดสูญหาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มมวลชนสามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปได้สำเร็จ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปภายในพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์
ต่อมามวลชนได้ดันเข้าพื้นที่ และไหลเข้ามถึงแนวที่ 2 ของเจ้าหน้าที่ คฝ.สระแก้ว และ อส.ฝ่ายปกครอง โดยมี คฝ.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่ง นายวีระ นำมวลชนเดินลุยฝ่าแนวกันตำรวจ อส.3 ชั้นเข้าเขตชายแดน แต่ไม่ผ่านด่านที่ 2 ถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นอ้างว่าเป็นพื้นที่กฎอัยการศึก และเป็นพื้นที่อันตราย อีกทั้งฝั่งกัมพูชามีสไนเปอร์
จากนั้นทหาร ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ได้เชิญ นายวีระ และแกนนำคนอื่นมาพูดคุย เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุอันตรายแก่ประชาชน ซึ่ง นายวีระ ก็ได้ขึ้นรถตู้แล้วเดินทางไปที่ สภ.โคกสูง เพื่อเจรจาหาทางออก โดยมวลชนส่วนใหญ่ได้เดินกลับมาที่ จต.ส. 40 อีกครั้ง
ภายหลังมาเจรจาที่ สภ.โคกสูง นายวีระ เปิดเผยว่า การเจรจากันครั้งนี้ตำรวจและทหารได้ชี้แจงหลักการทำงานในพื้นที่ 64 ไร่ว่า มีการดำเนินการมาโดยตลอด แต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตนทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ก็พอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และจะนำมวลชนกลับทันที แต่จะติดตามการปักหลักเขตสมมติของทั้ง 2 ประเทศในพื้นที่หลักเขต 42-47 ภายใน 17 พ.ย.นี้ อย่างใกล้ชิด
ตนพยายามเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ตนยอมฟังทหาร เพราะทหารก็พยายามทำในการที่จะเอาผืนดินไทย 64 ไร่ บริเวณบ้านหนองจาน และ 25 ไร่ บ้านหนองหญ้าแก้วคืนมาโดยเร็ว โดยมีกรอบเวลาชัดเจนเริ่มในวันที่ 17 พ.ย.จะเป็นวันแรกที่เข้าไปปักเขตแดนตามที่ได้ตกลงกับเขมร แต่ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าตนจะเข้าไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไร เพราะต้องขึ้นกับฝ่ายเขมรด้วย หลังจากนั้น นายวีระ ก็ได้นำมวลชนเดินทางกลับทันที