ผอ.โรงเรียนดังเชียงใหม่ แจงสาเหตุ ผึ้งหลวงแตกรังรุมต่อยเด็กนักเรียนบาดเจ็บ 27 คน เร่งสำรวจ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีก
วันที่ 31 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนหลายราย ถูกผึ้งหลวงแตกรังรุมต่อยจนได้รับบาดเจ็บ ขณะพิธีต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ภายในโรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ล่าสุดนายยุทธนา คำวัง ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ช่วงพักกลางวัน ได้เกิดเหตุผึ้งหลวงแตกรังบริเวณต้นไม้หน้าสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งมีกิ่งยื่นไปบนหลังคาสหกรณ์ ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นรังได้ชัดเจน
ขณะนั้นนักเรียนเล่นลูกบอลในบริเวณดังกล่าว ลูกบอลตกกระทบบนหลังคาเสียงดัง ส่งผลให้ผึ้งแตกรัง และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการถูกผึ้งต่อยจำนวน 27 ราย ทางโรงเรียนเป็นห่วงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงเร่งประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้รีบนำนักเรียนส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจและดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นการเร่งด่วน
ขณะนี้นักเรียน ทุกคนอาการปลอดภัย ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรุนแรง เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทางโรงเรียนขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการจัดการกับรังผึ้งดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและเร่งสำรวจบริเวณพื้นที่ต่างๆของโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก และขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
