พระภิกษุและสภาประชาชนแห่งชาติ เดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรณีบอกว่า ไทยรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชา
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 68 พระสมาน คัมคีรปัณโญ (ศรีงาม) อายุ 65 ปี เดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.โคกสูง เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 31 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ก่อนจะเดินทางไปที่ด่านบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อร่วมกับชาวบ้านและมวลชนขับไล่ชาวกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย
พระสมาน กล่าวว่า ได้เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษและมอบคดีให้พนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง เพื่อให้มีการสอบสวนดำเนินคดีกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตามข้อกล่าวหา เป็นเจ้าพนักงานแห่งรัฐมีอำนาจและหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และขัดต่อ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 (กฏอัยการศึก)
ความคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากคำให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนของนายอนุทิน ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวให้เกิดความเสียหายต่ออธิปไตย คือ ข้อความว่า “ไทยรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชา” และการลงนามสัญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นเหตุสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดน และปัญหาความมั่นคงทั้งต่อดินแดนและทรัพยากรของชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรร่วมกันของปวงชนชาวไทย
พระสมาน กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น นายอนุทิน ยังมีความผิดที่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 1 มาตรา 1 , หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 6 และ 8 ,หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 52 ,พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ,อนุสัญญาสันติภาพสยาม-ฝรั่งเศส ณ กรุงโตเกียว ค.ศ.1941 (2484) และหลักนิติธรรม คือ ความมั่นคงแห่งรัฐอันถือเป็นกฎหมายสูงสุด
การแจ้งความดังกล่าวมีคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมแจ้งความกล่าวโทษกับนายอนุทินด้วย ซึ่งทาง สภ.โคกสูง ได้รับคำแจ้งความไว้แล้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกัน พระสมานฯ ได้เดินทางไปร่วมสวดมนต์ เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่บริเวณหน้าด่านบ้านหนองจาน ในช่วงเย็นก่อนเดินทางกลับด้วย