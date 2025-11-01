รวบอดีตเอเย่นต์ยานรก เมายาบ้าจนสติหลุด คลุ้มคลั่งขู่ไล่ทำร้าย จนชาวบ้านหวาดผวา แต่เห็นตำรวจกลับรีบวิ่งหนี
วันที่ 1 พ.ย. 2568 พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ท.นิวัติ เฉ่งไล่ สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน. นำกำลังจับกุม นายปาราเมศ อายุ 31 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา 443/2568 ลงวันที่ 28 ต.ค.2568 ข้อหา “เสพและมีเมทฯ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1” ได้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุชายเมายาเสพติดคลุ้มคลั่งอาละวาด ข่มขู่ชาวบ้านว่าจะใช้อาวุธปืนกราดยิง ไล่ทำร้ายผู้คน รวมถึงยังอ้างว่าตนเองมีหมายจับคดีค้างเก่าติดตัว และเป็นอดีตนักมวยมาก่อน ไม่กลัวใครทั้งนั้น จนชาวบ้านเกิดความหวาดผวาใช้ชีวิตด้วยความระแวง โดยเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
หลังจากรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำกำลังเข้าตรวจสอบ ก่อนพบตัวชายคนดังกล่าวยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน ทราบชื่อคือ นายปาราเมศ แต่ทันทีที่เห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องหากลับพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่ายางพารา เจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังปิดล้อมไล่ติดตาม ก่อนควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายปาราเมศ มีประวัติเป็นอดีตพ่อค้ายารายใหญ่ในพื้นที่ อ.รัตภูมิ และยังเคยถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับ อาวุธปืน มาก่อน รวมถึงมีหมายจับคดียาเสพติดค้างเก่า ติดตัวอีก 1 หมายจับด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตภูมิ ดำเนินคดีต่อไป