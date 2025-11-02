หญิงสุดทน ตั้งทนายฟ้องชู้ หลังจับได้ สามีปกปิดความสัมพันธ์กับทายาทภัตตาคารนานถึง 20 ปี ลูกสาวช็อกหนัก ไม่เคยทำหน้าที่พ่อแม้แต่ครั้งเดียว
วันที่ 2 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางเอ (นามสมมติ) อายุ 63 ปี อดีตพนักงานบริษัทเอกชนชื่อดังว่า ตนกับสามีซึ่งแต่งงานและจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมีลูกสาวด้วยกัน 1 คน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ที่ผ่านมาครอบครัวก็อยู่อย่างมีความสุข ตนกับลูกไม่เคยสงสัยพฤติกรรมของสามีวัย 69 ปีมาก่อน กระทั่งวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนจับได้ว่าสามีซึ่งเกษียณแล้ว มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับหญิงทายาทเจ้าของภัตตาคารชื่อดังมานานถึง 20 ปี โดยที่ผ่านมาสามีมักจะอ้างเรื่องงานไปช่วยเพื่อนทำงานที่ต่างจังหวัดเดือนละครั้งสองครั้ง แต่ละครั้งก็จะหายไปประมาณ 4 วัน 3 คืน
ยอมรับว่าที่ผ่านมาตนไม่เคยสงสัยอะไรในตัวสามีเลย เพราะตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ ที่คบหากันมา ฝ่ายสามีซึ่งเป็นถึงระดับผู้บริหารในบริษัทได้เงินเดือนๆ ละไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนบาท ไม่เคยมีพฤติกรรมเรื่องผู้หญิงมาก่อน เป็นคนสุภาพ ทำงานเก่ง จนกระทั่งได้ไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยกันหลายปี
นางเอ เปิดเผยอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกัน สามีไม่เคยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้านเลย รวมทั้งค่าส่งเสียเลี้ยงดูลูก เขาไม่เคยทำหน้าที่พ่อเลยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยไปรับส่งลูกที่โรงเรียนหรือพาไปส่งเรียนพิเศษ มีแต่ตนที่ทำหน้าที่ดูแลลูกอยู่เพียงคนเดียว เขาไม่เคยแม้แต่ที่จะพาลูกออกไปกินข้าวนอกบ้านแม้แต่มื้อเดียว รวมทั้งไม่เคยพาลูกออกไปเที่ยวต่างจังหวัดสักครั้ง
ซึ่งแม้ลูกสาวจะเคยสงสัยจนอดถามเขาไม่ได้ เขาก็จะอ้างแต่เพียงว่าติดงานกับเหนื่อยเพียงเท่านั้น แต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เขายังรักและสนิทสนมกับพ่อเขาดีอยู่ จนกระทั่งลูกมาทราบความจริงในเรื่องนี้ มันทำลายความรู้สึกดีๆ ที่เขามีให้กับพ่อเขาไปจนหมด เขานอนเสียใจร้องไห้ทั้งคืน จนไปทำงานไม่ได้ สภาพจิตใจของลูกตนแตกสลายลงไปด้วยความผิดหวัง
ทำให้เขาเข้าใจเรื่องที่ค้างคาใจในชีวิตเขาว่า ทำไมพ่อถึงไม่เคยคิดจะพาเขาไปกินข้าวนอกบ้านหรือพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน รวมทั้งตนด้วยเพราะคิดว่าเขาเป็นคนบ้างานจะทำงานเก็บเงินสะสมไว้ใช้ในยามเกษียณ ซึ่งเขาเคยบอกกับตนว่าจะเก็บเงินให้ได้ 10 ล้านบาท แต่ปัจจุบันตนตรวจสอบบัญชีเงินฝากเขาทั้งหมดก็พบว่าเขาเหลือเงินฝากเพียง 1.4 ล้านบาทเท่านั้น
นางเอ กล่าวอีกว่า หลังตนจับได้ว่าสามีแอบนอกใจ โดยตนได้แคปเก็บบทสนทนาการพูดคุยติดต่อกันระหว่างสามีตนกับหญิงสาวรายนี้เอาไว้ ก่อนที่เขาจะยอมรับว่า แอบคบหาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนี้เมื่อปี 46-47
ตนมาทบทวนเรื่องในอดีต จึงจำได้ว่าครั้งหนึ่งฝ่ายสามีตนพาลูกน้องหลายคนในบริษัทมาเลี้ยงสังสรรค์กันที่บ้าน มีผู้หญิงคนนี้เดินทางมากินเลี้ยงถึงที่บ้านของตนด้วย ซึ่งในตอนนั้นตนไม่ได้สงสัยอะไร เพราะคิดว่าฝ่ายหญิงคงเป็นพนักงานในบริษัทของสามีหรือเป็นแฟนของพนักงานชายในบริษัทมากกว่า จนกระทั่งมาทบทวนจึงรู้ว่าได้ ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมายืนจ้องตนขณะที่กำลังทำอาหารอยู่ในครัว
สภาพจิตใจของตนในตอนนี้แหลกสลายไปหมดแล้ว เหมือนตนกับลูกสาวถูกทรยศหักหลัง เรื่องนี้ตนไม่ยอมปล่อยผ่าน ผู้หญิงคนนั้นมีราคาความผิดที่ต้องชดใช้ให้กับครอบครัวตน ตนได้ตั้งทนายความฟ้องแพ่งเอาผิดเรื่องชู้สาว โดยขอเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้รับเรื่องฟ้องจากตนเอาไว้แล้วเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา
ส่วนสถานภาพของตนกับสามีในตอนนี้แม้ว่าตนจะขอหย่าหรือไล่ให้เขาออกจากบ้าน เขาก็ไม่ยอมไป แต่บอกว่าขอยอมรับผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยยอมเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งเงินเก็บที่เขาเหลืออยู่เพียงล้านกว่าบาทมาเป็นชื่อของลูกสาวเพียงคนเดียวทั้งหมดแล้ว