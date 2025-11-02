ยายวัย 70 แทบช็อก ซื้อลอตเตอรี่จากแผงลูกสาว เฮลั่นบ้าน ถูกรางวัลที่ 1 รวย 12 ล้าน เตรียมแบ่งลูกหลานไว้ลงทุน

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 2 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า มีผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.68 หมายเลข 345898 จำนวน 2 ใบ ได้รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นชาวบ้าน ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

โดยผู้โชคดีรายดังกล่าวคือ นางสำราญ อายุ 70 ปี อาชีพรับจ้าง พร้อมให้ข้อมูลว่า ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 ใบนี้ มาจากแผงลอตเตอรี่ของลูกสาวตน ซึ่งที่ผ่านมาตนลำบากมาก มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเลี้ยงชีพ

ตนดีใจมากที่มีโชคถูกรางวัลใหญ่ครั้งแรกในชีวิต ขณะนี้ยังไม่ได้นำลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัล เพราะจะเดินทางไปที่กองสลากด้วยตนเองกับลูกสาวในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.) เบื้องต้นได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร แล้ว ตนจะนำเงินจำนวนนี้ไว้ใช้ยามแก่เฒ่า พร้อมจะแบ่งเงินให้ลูกๆ หลานๆ ไว้ลงทุน จากนั้นก็ขอทำบุญสร้างกุศลต่อไป

