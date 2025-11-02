น้ำเหนือมาอีกระรอก! เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับการระบายน้ำ ผันเข้าคลองชลประทาน หลังฝนตกชุก
วันที่ 2 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนการควยคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำเหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มใน 1-2 วันข้างหน้า
โดยได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 2,200 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ ทำให้ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีทั้งการลดการระบายต่อเนื่อง และระบายเพิ่มตามมวลน้ำจามทางภาคเหนือตตามลำดับ
สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 2,434 ลบ.ม./วินาที ลดลงต่อเนื่อง ส่วนที่สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.77 เมตร/รทก. อัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลบ.ม./วินาที เพื่อหน่วงน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงสู่ภาคกลางโดยระดับน้ำท้ายเขื่อนคงตัว มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนทรงตัวอยู่ที่ 14.68 เมตร/รทก. ห่างจากตลิ่ง 166 ซม
โดยทางกรมชลประทานได้ปรับแผนเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกเพิ่ม โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม ดังนี้ 1.หน่วงน้ำเหนือเขื่อน : ดำเนินการหน่วงน้ำไว้บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนเป็นสำคัญ
2.รับน้ำเข้าระบบชลประทาน : ผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งอย่างเต็มศักยภาพของคลอง เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำสายหลัก 3.ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่าน : ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา ไม่ให้เกิน 2,200 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างและท้ายน้ำ