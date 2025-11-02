เจ้าหนี้คงไม่ตามเข้าไปทวง! หนุ่มใหญ่อยากเข้าคุก บุกทุบกระจกธนาคารแตก ตำรวจรวบทันควัน หิ้วสอบปากคำ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 2 พ.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งมีคนร้ายใช้ของแข็งทุบกระจกประตูของธนาคารกสิกรไทย สาขาพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบประตูกระจกของธนาคารแตกไป 1 บาน โดยมีผู้ก่อเหตุเป็นชาย อายุประมาณ 50-60 ปี ชาว ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย เดินวนเวียนอยู่หน้าธนาคาร พร้อมของกลางท่อนเหล็กที่ใช้ในการก่อเหตุ ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวไว้ โดยพบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจยย. ทะเบียน งษย-885 นครราชสีมา มาจอดหน้าธนาคาร ก่อนที่จะเดินปรี่เข้าไปใช้ท่อนเหล็กทุบกระจกธนาคารจนได้รับความเสียหาย
จากการสอบสวน ผู้ก่อเหตุพูดจาวกไปวนมา บอกว่า อยากติดคุก เพราะหนี้สินเยอะมาก จึงได้ตัดสินใจมาก่อเหตุทุบกระจกธนาคาร เบื้องต้นจึงได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง ถึงสาเหตุที่แท้จริงในการลงมือก่อเหตุ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป