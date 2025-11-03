พ.ต.อ.ทวี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ชูธง “พหุวัฒนธรรม-กระจายอำนาจ” ชายแดนใต้ ลั่นพรรคพร้อมสู่ศึกเลือกตั้ง ย้ำจุดยืนรักษาความดีงามของสังคม ต้านยาเสพติด-อบายมุข
วันที่ 3 พ.ย. 2568 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ที่วัดวงกตบรรพต ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งเป็นวัดราษฎร์อันเก่าแก่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยพิธีดังกล่าวได้ตอกย้ำถึงหลักการอยู่ร่วมกันภายใต้ร่มเงาพหุวัฒนธรรม และจุดยืนของพรรคที่มุ่งมั่นในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
โดยมีคณะผู้บริหารพรรคประชาชาติ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่นและคึกคักนั้น พ.ต.อ.ทวี ได้ร่วมพิธี นั่งสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า งานบุญในครั้งนี้คือภาพสะท้อนอันงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจากสามจังหวัดเราเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนของการทอดกฐิน แม้ว่าเราจะมีผู้สมัครหรือมี สส. เป็นมุสลิมก็ตาม แต่ในกลุ่มสมาชิกของเราที่เป็นพุทธก็ประสานกับผู้สมัครที่เป็น สส. ว่าอยากจะขอให้มาร่วม ซึ่งในพรรคประชาชาติให้ความสำคัญเรื่องวัฒนธรรม เรื่องศาสนา เรื่องการอยู่ร่วมกัน ซึ่งในการอยู่ร่วมกันคือการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
พ.ต.อ.ทวี ได้เน้นย้ำถึงภาพประทับใจที่พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงาน โดยการเข้ามาช่วยในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่น้องในพื้นที่อย่างพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังกล่าวถึงความเก่าแก่ของวัดในพื้นที่ ซึ่งบางแห่งมีอายุยาวนานเกือบ 200 ปี
หัวหน้าพรรคประชาชาติ ตอกย้ำจุดยืนและอัตลักษณ์ของพรรคที่พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง โดยเน้นหนักที่การทำงานเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง
โดยระบุว่า “พรรคประชาชาติ เป็นพรรคการเมือง แม้จะมองเป็นพรรคของคนทั้งประเทศก็ตาม แต่เราเป็นพรรคที่มีความเข้มแข็งเรื่องการกระจายอำนาจ เรื่องการให้ความสำคัญกับท้องถิ่น เราเป็นพรรคที่เราอยากเห็นชุมชนประสบความสำเร็จ ดังนั้นสมาชิกของพรรค เวลาลงในพื้นที่ก็ต้องเข้าไปในชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ดี”
พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงความพร้อมของพรรคและจุดยืนในการรักษาความดีงามของสังคม โดยยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของบุคลากรในพรรค ว่า พรรคประชาชาติพร้อม ถ้ามีการเลือกตั้งก็พร้อม เราเป็นพรรคการเมืองที่สามารถมองหน้าคนได้ เพราะสิ่งที่จะมาทำลายวัฒนธรรมที่ดี ก็คือยาเสพติด หรืออบายมุขต่างๆ และสิ่งที่เป็นการพนัน ซึ่งพรรคประชาชาติเรามีบุคลากรที่ไม่มีประวัติด้านพวกนี้ เราไม่ได้มองแค่ตัวผู้สมัครเขาดีอย่างเดียว เราต้องรักษาสังคมให้สังคมดี ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพรรคเรา ได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว