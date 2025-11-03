ผบช.ภ.4 แถลงจับเครือข่าย บัญชีม้า อึ้งจัดหาได้ 6,000 บัญชี ส่งให้เจ้าของคอก คนเปิดได้แค่ 1,000 บาท ส่วนนายหน้าได้บัญชีละ 3,000 บาท
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 พ.ย. 2568 ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส พล.ต.ต.สรรธาน อินทร์จักร รอง ผบช.ภ.4 ร่วมแถลงจับกุมขบวนการจัดหาบัญชีม้า ประกอบด้วย หัวหน้าแก๊ง 1 ราย นายหน้า 6 ราย บัญชีม้า 13 ราย รวมเป็น 18 ราย
ตามหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานี “ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอิ่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน”
และตามหมายจับของศาลจังหวัดอุดรธานี “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ” พร้อมของกลางบัตรเอทีเอ็ม สมุดฝากบัญชีธนาคาร คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และเงินสด
พ.ต.อ.จักรภพ ศรีจันทะ ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธานี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินว่า มีการเกณฑ์คนไปเปิดบัญชีธนาคารบนห้างสรรพสินค้าใน จ.อุดรธานี ตำรวจจึงออกไปตรวจสอบ พบ น.ส.อุ๊ กับ น.ส.เปีย ชาวอุดรธานี ซึ่งเป็นนายหน้ารวบรวมบัญชีม้า จึงควบคุมตัวมาสอบสวนแล้วทำการขยายผลจับกลุ่มที่พาไปเปิดบัญชีม้าอีก 2 คน คือ นายเดช กับ น.ส.วิ ชาวอุดรธานี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน
พ.ต.อ.จักรภพ กล่าวต่อว่า จากนั้นได้ขยายผลกลุ่มที่เป็นม้าเปิดบัญชี 31 ราย เมื่อกลุ่มนายหน้าได้สมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม กลุ่มที่พาไปเปิดบัญชีก็จะนำส่งให้นายตั้ม ชาวอุดรธานี กับ น.ส.แต้ว ชาวหนองคาย ก่อนรวบรวมบัญชีทั้งหมด 6,000 เล่ม นำส่ง น.ส.หมวย ชาวสกลนคร
“กลุ่มผู้ไปเปิดบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนบัญชีละ 1,000 บาท ส่วนนายหน้าพาไปเปิดบัญชีได้ค่าตอบแทนคนละ 3,000 บาท ส่วนผู้รวบรวมบัญชี น.ส.แต้ว กับ นายตั้ม จะได้เงินคนละ 6,000 บาท”
พ.ต.อ.จักรภพ กล่าวอีกว่า สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหา บัญชีม้าทั้งหมด 13 ราย กลุ่มพาไปเปิดบัญชี 3 ราย กลุ่มรวบรวมบัญชี 2 ราย รวม 18 ราย ที่เหลือมีการออกหมายจับ และ 8 ใน 13 รายบัญชีม้า มีชื่อในเคสไอดีที่มีการแจ้งความไปแล้ว โดย 2 ใน 8 คนที่แจ้งความไปแล้วและถูกจับกุมในคดีนี้ ได้ประสานร้อยเวร สภ.ปลวกแดง สน.ชนะสงคราม และสน.ทุ่งสองห้อง ให้มาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พ.ต.ท. วัชราทิตย์ เกิดทิพย์ สว.กก.การวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการสืบสวน ภ.4 เปิดเผยว่า ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ได้รับการประสานจาก ศปอส.ภ.4 มีบัญชีม้าตระเวนถอนเงินสด ในเขตพื้นที่ จ.หนองคาย ทางตำรวจสืบสวนได้ติดตามและจับกุมผู้ต้องหาเป็นหญิงได้ 2 ราย พร้อมยึดของกลางเงินสด 402,800 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 4 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 6 ใบ มือถือ 3 เครื่อง
จากการสอบสวนผู้ต้องหามีการซัดทอดชายและหญิง 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล ซึ่งผู้ต้องหาได้รับจ้างถอนเงิน 1,000 บาท ต่อเงิน 100,000 บาท พบผู้เสียหายทั้งหมด 10 ราย มูลค่าความเสียหาย 363,553 บาท และสามารถดำเนินการคืนเงินให้ผู้เสียหายได้
พล.ต.ท.สันติ เปิดเผยว่า การเปิดบัญชีม้าจะมีลักษณะไปหลอกประชาชนให้เปิดบัญชี มีผู้เป็นธุระจัดหา วางแผนให้กลุ่มผู้ไปเปิดบัญชี รวบรวมบัญชีมา แล้วเอาไปให้เจ้าของคอกม้า นำไปใช้กระทำความผิดอีก กลุ่มพวกนี้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มันเป็นความผิดทางกฎหมาย ถือเป็นการกระทำที่หลอกลวงประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน
“อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการติดต่อว่าจะได้รายได้จากการไปเปิดบัญชี จากนั้นเอาบัญชีและบัตรเอทีเอ็มของตัวเองให้กับบุคคลอื่นไป เป็นความผิดทางกฎหมาย มีโทษจำคุก แลกค่าจ้างเพียงเล็กน้อยที่นำมาให้บัญชีละ 1,000 บาท มันเทียบไม่ได้เลยกับโทษที่ท่านจะถูกกฎหมายดำเนินคดี” พล.ต.ท.สันติ กล่าว
หลังจากนั้น พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4 ได้มอบเงินคืนผู้เสียหายจากการโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอก จำนวน 5 ราย รายแรก 11,206 บาท รายที่สอง 20,000 บาท รายที่สาม 49,000 บาท รายที่สี่ 66,176 และรายที่ห้า 103,000 บาท ซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดได้นำกระเช้าขอบคุณตำรวจ