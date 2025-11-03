ความแตกเพราะรถพุ่งลงคลอง คนขับหัวแตก 7 ต่างด้าววิ่งหนีกระเจิง ซ่อนตัวริมคันนา จนมอมแมม สุดท้ายโดนจับเรียบ
วันที่ 3 พ.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชัยนาท ได้รุดเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบกลุ่มแรงงานต่างด้าวซุ่มแอบอยู่ริมคันนา
เมื่อไปถึงพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 7 คน เป็น ชาย 4 คน และหญิง 3 คน เนื้อตัวเปื้อนโคลน และมีท่าทีลุกลน กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ สภ.เมืองชัยนาท
จากการสอบสวน ทราบว่า ชาวเมียนมาทั้ง 7 คน กำลังรอรถคันใหม่มารับช่วงต่อ หลังจากที่รถคันแรกเกิดอุบัติเหตุ โดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา นายซอคินหม่องวิน อายุ 36 ปี ได้ขับรถมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมารับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ต่อจากคนกลางอีกทอดหนึ่ง ณ จุดนัดพบที่บริเวณชายเขา เพื่อจะนำไปทำงานก่อสร้างในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขณะขับรถลัดเลาะตามเส้นทางเลี่ยงเมือง เมื่อมาถึงบริเวณโค้งหักศอก รถได้เสียหลักพุ่งลงคลอง ทำให้แรงงานต่างด้าวแตกกระเจิงหนีไปซุ่มแอบอยู่ริมคันนาเพื่อรอรถคันใหม่ ส่วน นายซอคินหม่องวิน ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนรถยนต์ได้รับความเสียหายและถูกยกไปไว้ที่อู่ในตัวเมืองชัยนาท
เบื้องต้น นายซอคินหม่องวิน ให้การรับสารภาพว่า ตนทำงานอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และมารับช่วงต่อขนแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จาก จ.ชัยนาท เพื่อไปยังอยุธยา โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายหัวๆ ละ 900 บาท
ด้าน นายเอกราช นาคทอง ปลัดอำเภอเมืองชัยนาท เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้ทำเป็นขบวนการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท จะสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสืบหาขบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ พร้อมทั้งเตรียมมาตรการ ผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กลุ่มนี้คืนสู่ประเทศต้นทางต่อไป