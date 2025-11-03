กู้ภัยตะลึง ลงงมหาหญิงจมน้ำ ดันไปเจออีกศพดับปริศนา อยู่ใกล้ๆ กัน รวม 2 ศพในเคสเดียว

กู้ภัยตะลึง ลงงมหาหญิงจมน้ำ ดันไปเจออีกศพดับปริศนา อยู่ใกล้ๆ กัน รวมเป็น 2 ศพในเคสเดียว
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 พ.ย.68 ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี รับแจ้งว่า มีหญิงจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้ลงค้นหาบริเวณอ่างเก็บน้ำ และเดินตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบ แต่กลับไปพบศพยังไม่ทราบเพศ เสียชีวิตอยู่บริเวณริมทางรถไฟ ห่างจากอ่างเก็บน้ำประมาณ 100 เมตร โดยสภาพอยู่ภายในแอ่งน้ำ ที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม สวมเสื้อยืดและนุ่งผ้าโสร่ง ร่างกายเน่าเปื่อย เหลือแต่กระดูก คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 วัน ตรวจสอบไม่พบเอกสารระบุตัวตน
จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ก็ไม่มีใครทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร ตำรวจจึงให้เจ้าหน้าที่เก็บศพส่งไปที่สถาบันนิติเวช เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล และชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ ได้ลงค้นหาร่างหญิงที่สูญหาย โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงพบศพจมอยู่ก้นบ่อ ทราบชื่อคือ นางเดือน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี
ลูกชาย ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า ก่อนเกิดเหตุ แม่และแฟนใหม่ของแม่ ไปงมหอยที่อ่างเก็บน้ำดังกล่าว กระทั่งเวลาประมาณ 15.30 น. แฟนของแม่ก็บอกตนว่าแม่หายตัวไป ตนจึงรีบมาดูก็พบเพียงกระป๋องที่บรรจุหอยจำนวนมาก ลอยอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ แต่ไม่พบตัวแม่ จึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ส่วนอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ที่เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ตอนแรกได้รับแจ้งเหตุหญิงจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง จึงรีบมาตรวจสอบ แต่เนื่องจากช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นจุดที่หญิงคนดังกล่าวจมน้ำอย่างแน่ชัด จึงกระจายกำลังกันออกค้นหาบริเวณโดยรอบ กระทั่งไปพบศพปริศนาดังกล่าวอยู่ริมทางรถไฟ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าแปลกเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ทำงานอาสาสมัครมา ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน ถือเป็นการมาตรวจสอบเคสเดียว แต่กลับพบศพของผู้เสียชีวิตรายอื่น ที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นนี้