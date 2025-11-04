สืบมีนบุรี จับมือ สืบ 3 รวบ “เป๋ห้าว-ตลาดมีน” อุกอาจ! ลัก จยย.ตราโล่ หน้าที่ทำการ บก.น.3 ทำทีตกปลาหาไส้เดือน สบโอกาสแอบฉกลักไปดื้อๆ หนีไม่รอด ตร.บุกจับคาบ้านพร้อมของกลาง
4 พ.ย. 68 – จากกรณีเพจเฟซบุ๊กของ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ได้ลงคลิปพร้อมข้อความระบุว่า ” ชาวมีนบุรี…ช่วยแอดดูหน่อยค่ะ ลักษณะเหมือนคนพิการ ขโมย มอเตอร์ไซค์ จาก อาคาร บก.น.3 ไปค่ะ” ใครมีเบาะแส แจ้งหลังไมค์ มีการให้ความเห็น “กล้าล้วงคองูเห่า” นั้น
ความคืบหน้าล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3, พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3, พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3, พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี พ.ต.ท.อรรณพ สังข์เสน รอง ผกก.สส.สน.มีนบุรี พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รองผกก.สส.บก.น.3
สั่งการ พ.ต.ท.ชนันท์ธัช แก้วทอง และ พ.ต.ท.ประจักษ์ กุลนาพันธ์ สว.สส.สน.มีนบุรี พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.มีนบุรี และ กก.สส.บก.น.3 จับกุมนายวัชระ อายุ 22 ปี หรือ เป๋ห้าว ตลาดมีน พร้อมของกลาง รถจยย. ตราโล่ จับกุมได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 23.00 น. ได้มีคนร้ายเป็นชาย 1 คน มีท่าทางการเดินกะเผลกเป็นเอกลักษณ์ ทำทีเข้าไปหาไส้เดือนตกปลาในกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 อาศัยจังหวะฝนตกแอบฉกเอา รถจยย.ตราโล่ตำรวจ และเพจข่าวสดนำเสนอ รถจยย.ตราโล่ ถูกขโมยหน้าที่ทำการหน้าที่ทำการกองบังคับการตำรวจนครบาล 3
จากการสืบสวนทราบว่า นายวัชระ อายุ 22 ปี หรือ “เป๋ห้าว-ตลาดมีน” เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าว จึงได้ทำการไล่กล้องวงจรปิด จนทราบว่า พักอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี
ผลการตรวจสอบ “เป๋ห้าว-ตลาดมีน” มีประวัติการลักทรัพย์ และยาเสพติด มาหลายครั้ง จึงได้บุกรวบได้พร้อมของกลาง เป็นหลักฐานมัดตัวแน่นดิ้นไม่หลุด
จากการสอบสวนรับว่า ตนแค่จะไปตกปลาในคลองแสนแสบ หลังกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 แล้วไปหาไส้เดือน เกิดกระหายน้ำขึ้นมา จึงเข้าไปขอน้ำดื่ม แต่ไปเห็น รถจยย.ตราโล่ จอดอยู่ จึงอาศัยจังหวะฝนตกหนักลักรถไปเอาเบ็ดไปเก็บ แล้วกลับมาลักรถจยย.ไปแกะทะเบียนทิ้งถังขยะ ส่วนรถเอาไปซ่อนไว้ย่านตึกร้างมีนบุรี
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา เป๋ห้าว-ตลาดมีน “ลักทรัพย์ ในเวลากลางคืน ในสถานที่ราชการ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า”
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน เป๋ห้าว ตลาดมีน พยายามวิ่งหลบหนี แต่ไม่พ้น พร้อมทิ้งท้ายว่า “ถ้าผมจะหนีจริงพี่วิ่งตามไม่ทันหรอก”