ตร.สภ.หนองหานเมาปลิ้น ใส่ครึ่งท่อนซิ่งกระบะเบียดรถครูสาวรู้ตัวแล้วนัดไกล่เกลี่ยบ่ายสอง ครูบอกอยากให้รับผิดชอบความเสียหายไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจแม้แต่นิดเดียว

วันที่ 4 พ.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีครูสาวที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โพสต์คลิปตามหาเจ้าของรถที่ขับกระบะเบียดจนรถเสียหาย มีภาพจากกล้องหน้ารถถูกรถกระบะเบียดซ้ายจนทำให้รถเก๋งที่เพิ่งออกมาใหม่ ๆ ถูกเบียดจนเป็นรอยที่ประตูและขอบล้อ เหตุเกิดบริเวณสี่แยกที่ว่าการอำเภอหนองหาน

หลังเกิดเหตุครูสาวได้แฟนขับรถไล่ติดตาม ทั้งบีบแตรและเปิดไฟขอให้จอด แต่คนขับคนนี้ยังซิ่งกระบะจากสี่แยกอ.หนองหาน เลี้ยวซ้ายไปทางตลาดสด ขับไปทางถนนนิตโยสายใน จอดอยู่ก่อนถึงสามแยกไปทางจ.อุดรธานี

จากนั้นคนขับรถคันดังกล่าวได้เดินลงจากรถมา พบใส่ชุดครึ่งท่อนเป็นเจ้าหน้าที่ ตร.สภ.หนองหาน มีซองปืนเหน็บข้างเอวด้วยไม่แน่ใจว่ามีปืนหรือไม่ ครูสาวก็ยังตกใจถามว่า เบียดทำไมค่ะเมื่อกี้รถชนกันเลย ตร.ที่เมาก็พูดว่า “ที่ไหนค่ะ” ครูสาวก็บอกอีกว่า ตรงไฟแดง

จากนั้นตำรวจก็บอกว่า เมีอะไร ความเสียหายเท่าไหร่ สักพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ก็เดินไปดูความเสียหาย แล้วก็เดินขึ้นรถขับหนีไปเลย

ล่าสุดครูจุ๋มแจ้งว่า เมื่อเช้าวันนี้ มีตำรวจ สภ.หนองหาน ท่านหนึ่งได้ติดต่อมาว่าจะมีการนัดพูดคุยและไกล่เกลี่ยกันในวันนี้เวลา 14.00 น. ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ตำรวจนายนี้รับผิดชอบความเสียหาย ใจจริงไม่อยากมีเรื่องมีราวกับตำรวจแม้แต่นิดเดียวเลย

