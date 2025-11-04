หนุ่มไปเอาต่อหัวเสือรังใหญ่ปลายเสาไฟฟ้าแรงสูง ก่อนพบเป็นศพอยู่ข้างเสาไฟสภาพร่างไหม้ คาดปีนขึ้นไปแล้วถูกไฟฟ้าชอร์ตเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2568 ร.ต.อ.องอาจ มะโนบาล รองสารวัตร (สอบสวน) พนักงานสอบสวนเวร รับแจ้งจากศูนย์วิทยุฯว่า มีเหตุมีคนนอนเสียชีวิต ภายในบริเวณโรงงานทอผ้าบ้านแซะซอ ม.4 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จึงรุดตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุดห้วยราช

เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบนายชัยณรงค์ หรือจุ้ม อายุ 39 ปี นอนจมกองเลือดสภาพศีรษะยุบ มีรอยไฟไหม้ตามลำตัวหลายแห่ง คาดเสียชีวิตมาประมาณ 6 ชม. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริเวณปลายเสาไฟฟ้าแรง ซึ่งเป็นจุดที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ด้วย พบรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่อยู่ปลายยอดเสา เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายจะพยายามไปเอาต่อหัวเสือแล้วถูกไฟชอร์ตเสียชีวิต

นายธเนศ อายุ 31 ปี น้องชายคนตาย กล่าวว่า ตอนเย็นได้นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน 5-6 คน ระหว่างนั้นพี่ชายชวนพวกวงเหล้าเดียวกันไปเอาต่อหัวเสือที่อยู่เสาไฟฟ้าแต่ไม่มีใครไปด้วย และคาดว่าพี่ชายน่าจะแอบไปคนเดียวกลางดึกปีนเสาไฟขึ้นไปและน่าจะถูกไฟฟ้าชอร์ตก่อนแล้วร่วงลงมา สาเหตุที่พี่ชายไปเอาต่อเพราะต้องการจะเอามาทำเป็นเมนูเด็ดไว้แกล้มเหล้าแต่พลาด

 

ขณะที่นายแก้ว อายุ 63 ปี พ่อคนเสียชีวิต เล่าว่า ปกติลูกชายเคยไปเอาต่อหัวเสือมาก่อน แต่ครั้งนี้เป็นที่สูง ประกอบกับถูกไฟชอร์ตจึงให้ร่วงเสียชีวิตดังกล่าว

