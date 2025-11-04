ขยะแน่นเต็มท่อ เทศบาลนครนนทบุรี เผยภาพเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำ มีทั้งขวดน้ำ-กล่องโฟม กีดขวางการระบายน้ำ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ถนนประชาชื่นนนทบุรี ฝั่งคลองส่วย บริเวณแยกพงษ์เพชรถึงปากซอยประชาชื่น 2 ระยะ ทางประมาณ 150 เมตร ได้ปริมาตรเลนตะกอน 3 ลูกบาศก์เมตร

จากการปฎบัติงานพบว่าระดับน้ำในคลองส่วยมีระดับสูงตั้งแต่ซอยประชาชื่นนทบุรี 2 น้ำในคลองไหลย้อนขึ้นมาท่วมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำหลายจุดมีรากต้นชาดัดเข้าไปกีดขวางการระบายน้ำ

ที่มา : เทศบาลนครนนทบุรี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
3

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
4

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
5

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
9

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส