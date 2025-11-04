ขยะแน่นเต็มท่อ เทศบาลนครนนทบุรี เผยภาพเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำ มีทั้งขวดน้ำ-กล่องโฟม กีดขวางการระบายน้ำ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ถนนประชาชื่นนนทบุรี ฝั่งคลองส่วย บริเวณแยกพงษ์เพชรถึงปากซอยประชาชื่น 2 ระยะ ทางประมาณ 150 เมตร ได้ปริมาตรเลนตะกอน 3 ลูกบาศก์เมตร
จากการปฎบัติงานพบว่าระดับน้ำในคลองส่วยมีระดับสูงตั้งแต่ซอยประชาชื่นนทบุรี 2 น้ำในคลองไหลย้อนขึ้นมาท่วมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำหลายจุดมีรากต้นชาดัดเข้าไปกีดขวางการระบายน้ำ
ที่มา : เทศบาลนครนนทบุรี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์