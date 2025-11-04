บุกจับคาห้าง บัญชีม้า กำลังถอนเงินในธนาคาร เจอตร.รีบขับรถหนี ไล่สกัดทัน 5 รายไม่รอด ยึดเงินคืนผู้เสียหายได้ 1 ราย
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 พ.ย. 2568 พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผยก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร รรท.ผกก.เมืองเชียงราย แถลงจับกุมเครือข่ายม้ากดเงินได้ผู้ต้องหา 5 ราย และยึดเงินคืนผู้เสียหายได้ 1 ราย
โดยผู้ต้องหา 5 ราย ประกอบด้วย นายชนชนม์ หรือใหญ่ ชาว จ.มุกดาหาร และนางจีรวรรณ หรือน้ำ ชาว จ.ชลบุรี ในความผิดฐาน “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากฯ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมาย โทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนฯ, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, อั้งยี่, ซ่องโจร”
นายธีรยุทธ หรือแบงค์ ชาว จ.เชียงราย, นายมานะ หรือนะ ชาว จ.ร้อยเอ็ด และนายกันทรากร หรือนัด ชาว จ.มหาสารคาม ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ, อั้งยี่, ช่องโจร”
พร้อมตรวจยึดของกลาง 1.เงินสดรวม 373,000 บาท 2.รถยนต์เก๋ง 1 คัน 3.สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ 2 เส้น 4.สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม 5.โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 เวลาประมาณ 14.45 น. ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากวอร์รูมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบพบหนึ่งในขบวนการบัญชีม้ารับจ้างกดเงิน ที่ธนาคารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า จ.เชียงราย
เมื่อตำรวจเดินทางไปถึง พบนายชนชนม์กำลังทำธุรกรรมอยู่ที่ช่องให้บริการ จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ สอบถามให้การว่า ได้รับว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคาร เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 เพื่อรอรับเงินและให้ถอนเงินสด ต่อมาวันที่ 3 พ.ย. 68 ช่วงเช้ามีเงินเข้ามาในบัญชีของนายชนชนม์ จำนวน 400,000 บาท จึงไปเบิกเงินสดให้นายธีรยุทธ ซึ่งทำหน้าที่ขับรถเก๋งรับและส่งกลุ่มขบวนการบัญชีม้ารับจ้างกดเงิน
นอกจากนี้ ก่อนที่ตำรวจจะเข้าจับกุม พบว่ามีเงินอีก 500,000 บาท โอนเข้ามาในบัญชีของนายชนชนม์ และได้รับคำสั่งให้ไปกดเงินสดอีกครั้ง เพื่อนำมามอบให้นายธีรยุทธ แต่ถูกตำรวจตรวจพบก่อน โดยนายชนชนม์ให้การเพิ่มเติมว่า มีกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก 4 คน อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าด้วยกัน
เมื่อเห็นตำรวจ กลุ่มผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวได้ขับรถเก๋งหลบหนีออกจากห้างสรรพสินค้า ตำรวจจึงรีบติดตามไปอย่างกระชั้นชิด รถคันดังกล่าวจึงหยุดจอดริมถนนสาธารณะแม่ฟ้าหลวง ต.เวียง อ.เมือง เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้ง 4 คน ผลการตรวจสอบพบเงินสด 371,000 บาท
ระหว่างนั้นนางจีรวรรณแจ้งว่ายังมีเงินที่ได้รับมาก่อนหน้านี้อีก 20,000 บาท และแสดงความบริสุทธิ์ใจมอบให้กับตำรวจ จึงเชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย มาสอบปากคำเพิ่มเติมและรวบรวมพยานหลักฐาน จากนั้นได้ควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการจับกุมในครั้งนี้จ้าหน้าที่สามารถนำเงินคืนให้กับผู้เสียหาย 1 ราย เป็นชาว จ.แพร่ ที่ถูกหลอกลวงให้เล่นเกมทางออนไลน์ โดยให้โอนเงินไปเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ จนสูญเสียเงินไปกว่า 100,000 บาท ผู้เสียหายจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อายัดเงินและติดตามบัญชี จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้