แม่น้ำสาละวิน พบสารหนูปนเปื้อน เตือนงดใช้-สัมผัสน้ำ ห้ามกินสัตว์น้ำ รอผลตรวจชัดเจน ชาวบ้านหวาดวิตก กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจในพื้นที่
วันที่ 4 พ.ย. 2568 ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ(กบอ.) โดยนายคำผัน โมกไธสง นายอำเภอสบเมย เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด (บ้านนาดอย) อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายคำผัน โมกไธสง นายอำเภอสบเมย ได้แจ้งในที่ประชุมขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชุมชนริมฝั่งลำน้ำสาละวิน งดใช้น้ำและสัมผัสน้ำจากแม่น้ำสาละวินโดยตรง ส่วนสัตว์น้ำควรงดบริโภคชั่วคราว เพื่อรอผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนจนกว่าผลการพิสูจน์จะออกมาว่าส่งผลกระทบกับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2568 มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ ระบุว่า ผศ.ดร.ว่าน วิริยา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มีการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำสาละวินช่วงที่ไหลผ่าน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อต้นเดือน ก.ย. 2568 ซึ่งเก็บตัวอย่าง 3 จุดมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ
พบว่าจุดแรกบริเวณแม่น้ำสาละวินเหนือบ้านท่าตาฝั่งเล็กน้อย พบสารหนู 0.05 มก./ล. (ค่ามาตรฐาน 0.01 มก./ล.) จุดที่ 2 ท่าด่านล่างหมู่บ้านท่าตาฝั่งเล็กน้อย พบสารหนูเท่ากับจุดแรกคือ 0.05 มก./ล. และจุดสุดท้ายบริเวณบ้านแม่สามแลบ พบสารหนู 0.04 มก./ล.
โดยก่อนหน้านั้นเคยมีผู้ส่งน้ำจากแม่น้ำสาละวินมาให้ตรวจแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีสารหนูเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน นอกจากสารหนูแล้วยังพบสารโลหะหนักตัวอื่นๆ ที่เกือบเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน ทำให้มีความเสี่ยงสูง
ขณะที่ชุมชนที่อยู่อาศัยริมน้ำสาละวินต่างวิตกกังวลว่าสัตว์น้ำจะมีสารปนเปื้อนด้วยหรือไม่ หากเกิดขึ้นจริง ก็จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแน่นอน