ออกหมายจับแล้ว 7 โจรปล้นทอง มูลค่ากว่า 30 ล้าน อาวุธครบมือ บุกห้างในสุไหงโก-ลก พบหมายจับคดีมั่นคงติดตัวอื้อ คาดหลบหนีอยู่บนเทือกเขารอยต่อ 3 อำเภอ
วันที่ 4 พ.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือ ใช้รถยนต์กระบะ 2 คัน ที่ปล้นจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี เป็นยานพาหนะในการบุกปล้นร้านทอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า สาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย
ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะกวาดทองคำ น้ำหนักรวม 540 บาท มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท หลบหนีไป ระหว่างทางได้วางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 จุด และเกิดเหตุระเบิดขึ้น 2 จุด เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา
ล่าสุดหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน นำไปตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเชิญพยานบุคคลมาให้ปากคำ เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนราธิวาส จับกุมบุคคลต้องสงสัยไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 คน เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา คือ 1.นายบักรีย์ สมะแอ 2.นายมูฮำหมัดนาซาอี เจ๊ะยอ
โดยบุคคลทั้ง 2 คน ยอมรับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุคาร์บอมบ์ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2568 และบุกโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2568 ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ดูต้นทางและขับยานพาหนะพากลุ่มคนร้ายหลบหนี ซึ่งให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี พร้อมทั้งให้การซัดทอดถึงกลุ่มขบวนการที่ร่วมก่อเหตุบุกปล้นร้านทอง ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า สาขาสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์ 2 คัน คือ รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว และรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีครีม พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนราธิวาส ออกหมายจับบุคคลที่ร่วมก่อเหตุบุกปล้นร้านทอง เพิ่มเติมอีก 5 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างหลบหนี
1.นายอาซมิน สะแลแม อายุ 34 ปี ชาว จ.นราธิวาส มีหมายจับคดีความมั่นคง 2 คดี
2.นายตอเย็บ แมทาลง อายุ 32 ปี ชาว จ.นราธิวาส มีหมายจับคดีความมั่นคง 3 คดี
3.นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง อายุ 36 ปี ชาว จ.นราธิวาส มีหมายจับคดีความมั่นคง 4 คดี
4.นายซิ มะแซ อายุ 44 ปี ชาว จ.นราธิวาส มีหมายจับคดีความมั่นคง 8 คดี
5.นายมันโซ ปูเต๊ะ อายุ 31 ปี ชาว จ.นราธิวาส มีหมายจับคดีความมั่นคง 4 คดี
ซึ่งทั้ง 5 คน มีประวัติโชกโชนก่อคดีความมั่นคง คาดว่าบุคคลดังกล่าวได้หลบหนีเคลื่อนไหวอยู่บนเทือกเขาเขตรอยต่อ 3 อำเภอ คือ อ.สุไหงปาดี, อ.แว้ง และอ.เจาะไอร้อง
ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในคดีบุกปล้นร้านทองที่เหลือ เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดนราธิวาส ออกหมายจับเพิ่มเติมต่อไป