บุรีรัมย์ หญิงคลอดในห้องเช่า ลูกไม่หายใจ กู้ภัยฯ เร่งช่วยทำซีพีอาร์ แต่ไม่มีสัญญาณชีพ ตรวจสอบไม่พบประวัติฝากครรภ์ แถมให้ข้อมูลวกวนมีพิรุธ สามีติดคุก
5 พ.ย. 68 – หน่วยกู้ภัยบ้านสองเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้ง มีหญิงไม่สบายปวดท้อง พักอยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อาสากู้ภัยฯ จึงได้นำอุปกรณ์กู้ชีพไปยังที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงห้องเช่าตามที่ได้รับแจ้ง ต้องตกใจ เมื่อพบว่า หญิงที่อยู่ในห้องเช่าคลอดลูก เป็นเพศหญิงสายสะดือยังติดอยู่ ไม่ดิ้นและไม่หายใจ
นายประกอบ พวงพันธ์ หนึ่งในอาสากู้ภัย ที่เข้าไปช่วยเหลือ จึงได้โทรศัพท์ประสานกับทาง รพ.ประโคนชัย แจ้งอาการให้ทราบ ทาง รพ.แนะนำให้ทำการปั้มหัวใจ หรือ ซีพีอาร์ ก็ได้ทำการปั้มหัวใจอยู่สักพัก แต่ไม่พบสัญญาณชีพ
จึงได้รีบนำทั้งแม่ที่อยู่ในอาการตกเลือด และเด็กที่ไม่หายใจ ส่ง รพ.ประโคชัย เพื่อให้หมอช่วยเหลือตามขั้นตอน ซึ่งพอไปถึง รพ.หมอ พยาบาล ก็พยายาม ซีพีอาร์ เพื่อช่วยเหลือทารกน้อยอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่มีสัญญาณชีพเลย พบว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว ส่วนแม่ ได้ทำการรักษาจากอาการตกเลือด
แต่จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า แม่เด็ก อายุ 25 ปี เป็นคน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย แต่ให้ข้อมูลวกวน เหมือนปกปิดอะไรบางอย่าง และเมื่อซักประวัติพบว่า ไม่เคยมีการฝากครรภ์ แต่ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุอะไร เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานญาติของหญิงที่คลอดลูก เพื่อติดต่อรับร่างทารก
จากการสอบถาม นายประกอบ พวงพันธ์ อาสากู้ภัยบ้านสองเมือง เล่าว่า หลังได้รับการประสานจากทาง รพ. ว่ามีผู้ป่วยในห้องเช่าต้องการความช่วยเหลือ ก็รีบเดินทางไปทันที แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าหญิงที่แจ้งว่าป่วยได้คลอดทารกออกมาแล้ว แต่เด็กไม่หายใจ จึงรีบทำซีพีอาร์ ตามที่ได้รับการอบรมมา พร้อมทั้งประสานกับทาง รพ.ด้วย แต่ทำซีพีอาร์ อยู่สักพักก็แต่ไม่มีสัญญาณชีพเลย จึงได้นำทั้งแม่และลูกส่ง รพ. เพื่อให้หมอช่วยเหลือรักษาตามขั้นตอน คนเป็นแม่ปลอดภัย แต่เด็กทารกที่คลอดออกมาเสียชีวิต
เคสดังกล่าวดูผิดปกติหลายอย่าง ตั้งแต่การแจ้งข้อมูลก็บอกว่า ไม่สบาย ทั้งบอกเส้นทางไม่ถูกต้อง ไม่มีใครตามไปดูที่ รพ. แม่ก็ให้ข้อมูลที่ดูมีพิรุธเหมือนปกปิดอะไรบางอย่าง แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคนที่น่าสงสารคือเด็ก
ขณะที่ นายฤกษ์ ชุมพล คนขายน้ำดื่ม บอกว่า ตอนที่ผู้หญิงคนดังกล่าวอาศัยอยู่ที่บ้านแฟน ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับตน เขาก็สั่งน้ำถังจากตนเองหลายครั้ง ทราบแค่ว่า เขามีลูกสาวอยู่ 1 คนอายุประมาณ 3 ขวบ แต่ครั้งนี้ไม่เคยรู้ว่าเขาตั้งท้อง เพิ่งได้ยินจากคนในหมู่บ้านบอกว่า เห็นท้องโตผิดปกติเมื่อเดือนก่อน ส่วนสามีเขาเพิ่งติดคุกได้ 3-4 เดือน ไม่รู้ว่าข้อหาอะไร
กระทั่งตอนเช้ามืดเขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือ บอกว่า ปวดท้องน่าจะตกเลือด ตนก็แนะนำให้เขาแจ้งไปที่ 1669 กระทั่งมารู้ภายหลังว่า เขาคลอดลูกในห้องเช่าที่เขาย้ายไปอยู่ ส่วนเด็กที่คลอดออกมาเสียชีวิตก็ตกใจ ส่วนเรื่องอื่นตนไม่ทราบ