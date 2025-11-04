สุพรรณบุรี ฝนตกหนักหลายวันติด แม่น้ำท่าจีนวิกฤต เอ่อล้นท่วมพื้นที่ อ.สองพี่น้อง นายกอบจ.เมืองเหน่อ สั่งเร่งระบายน้ำ 24 ชม. หวั่นจมบ้านประชาชน-พื้นที่เกษตรกร เสียหายหลายหมื่นไร่

5 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์แม่น้ำท่าจีนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เริ่มมีปริมาณสูงขึ้น หลังฝนตกหนักมาหลายวันติดต่อกัน ทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ บริเวณประตูระบายน้ำบางสาม – คลองพี่น้อง ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำในคลองเริ่มเอ่อล้น ระบายน้ำไม่ทัน เพราะน้ำได้ไหลมาจาก ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า ไหลลงมายัง อ.สองพี่น้อง และน้ำในคลองมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นมาก

นายอุดม โปร่งฟ้า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ อบจ. ลงพื้นที่ สั่งการให้เร่งระบายน้ำออกตลอด ตลอด 24 ชม. เพื่อผลักดันให้น้ำในคลองไหลลงไปยังแม่น้ำท่าจีน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งท่าจีน และพื้นที่เกษตรกร

ด้านนายอุดม กล่าวว่า ตอนนี้ตนเอง พร้อมด้วย นายอำเภอสองพี่น้อง สจ.เขตอำเภอสองพี่น้อง กำนันตำบลบางตะเคียน ได้ลงพื้นที่ดูประตูระบายน้ำบางสาม – คลองสองพี่น้อง เพื่อเร่งระบายน้ำออก เพราะต้องรอน้ำจาก อ.เมือง อ.อู่ทอง อ.บางปลาม้า อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช ระบายลงมายัง อ.สองพี่น้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ ตอนนี้ต้องเร่งระบายน้ำออกให้ไว ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมสุพรรณบุรี

ด้าน นายสุวรรณ สุริแสงย์ กำนันตำบลบางตะเคียน กล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังเร่งกำจัดวัชพืช เพื่อให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำท่าจีนก็ยังมีเรือเก็บฝักตบชวาอยู่ ตอนนี้จึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้พื้นที่ใน อ.สองพี่น้อง ได้รับความเสียหาย ถ้าระบายน้ำไม่ทัน พื้นที่จะได้รับความเสียหายหลายหมื่นไร่ ฝนยิ่งตก เราต้องยิ่งระบายน้ำออกลงสู่ท้ายน้ำโดยเร็ว

