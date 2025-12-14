ตั้งแถวเกียรติยศ สดุดีทหารกล้า พลีชีพสมรภูมิซำแต พ่อทหารเก่าเศร้า เผยลูกโทรมาหา บอกเราชนะแล้ว เพิ่งยึดเนิน677ได้ คำพูดสุดท้าย เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหา
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 ธ.ค.68 พล.ต.ชาคริต อุจะรัตน รองแม่ทัพภาค 4, พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาธิกุล รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส, พ.อ.อรุณ แก้วเศษ รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, พล.ต.ต.ประยงคต์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส และ นายพิชิต รุ่งประเสริฐ นายอำเภอจะแนะ ได้ร่วมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านสุแฆ ม.3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ ยืนโบกธงชาติไทย ต้อนรับร่าง พลอาสาสุตากีม มาเจ๊ะมะ พลยิงอาวุธต่อสู้รถถัง กองพันจู่โจม ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สู้รบกับกัมพูชา ณ พื้นที่ซำแต บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ซึ่งกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ได้ลำเลียงศพด้วยรถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ 4 ล้อ FTH มาจากท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ซึ่งมี ส.อ.พาอีซะห์ เจ๊ะแว แม่เป็นผู้นำขบวน
ครอบครัวได้ประกอบพิธีตายามุม แทนการอาบน้ำศพ โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ได้กระทำอย่างสมเกียรติเยี่ยงวีรบุรุษ ที่ปกป้องประเทศชาติ ก่อนที่จะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีละมาดที่มัสยิดและได้นำไปฝังที่กูโบร์สุแฆ
นายพายัพ มาเจ๊ะมะ พ่อของพลทหารมุสตากีม และเป็นอดีตทหารพราน กรมทหารพรานที่ 41 กล่าวว่า ตนติดต่อกับลูกชายตลอด ลูกเป็นเด็กที่ขอพรจากพ่อตลอด ก่อนที่จะเข้าสมรภูมิก็บอกพ่อว่า ลูกจะเข้าไปแล้วนะ ไปแล้วอาจจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้ ก็จะเตือนลูกตลอดว่าอย่าทำตัวเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน อย่าไปไลฟ์ในเวลาทำการ ลูกก็บอกว่าไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่าหน่วยเขาเคร่งครัด มีคนถือกล้องที่เก็บภาพก็มีประจำหลักอยู่แล้ว ลูกบอกว่าถ้าสามารถใช้โทรศัพท์ได้จะติดต่อกลับหาพ่อทันที
ตอนเย็นวันศุกร์วันที่ 12 ธ.ค. ลูกโทรมาประมาณ 5 โมงครึ่ง โทรมาบอกข่าวดีว่า พ่อเราชนะแล้ว เรายึดเนิน 677 ได้แล้ว ตนก็เลยบอกว่าโอเคเรายึดได้ก็อย่าประมาทนะ เพราะว่าจุดที่เรายึดได้เป็นจุดที่ประเทศเพื่อนบ้านเคยครอบครองมาก่อน เขารู้พิกัด เขาสามารถที่จะโจมตีเราได้ตลอด แต่ก็ไม่สามารถคุยนานได้เนื่องจากลูกชายไม่มีสัญญาณ ก่อนที่ลูกจะบอกว่า ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวลูกค่อยโทรกลับพรุ่งนี้
“ผมขออย่างเดียว เป็นทหารชายชาตินักรบเรารบไม่ขลาด ขออย่าประมาทอย่างที่ผมเตือนลูกผม อยากจะเตือน น้องๆ ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ จริงๆ แล้วมีข้อคิดจะอธิบายกับลูกชายวันที่เขายึดได้ แต่ว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้เนื่องจากสัญญาณไม่มี คือจะเตือนว่าเราอย่าประมาทเพราะเราไปอยู่ในที่มีพิกัด เขาสามารถที่จะหย่อนลงมาตอนไหนก็ได้เพราะว่าเขาแพ้แต่ตัว อาวุธเขาจะส่งมาพิกัดนั้นตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ลูกฟังได้ ก็อยากจะให้ถือว่าเป็นบทเรียน อีกรูปแบบหนึ่งที่มาปฏิบัติในอนาคต“ นายพายัพ กล่าว