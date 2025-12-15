ผู้การโคราช สั่งทุก สภ. จับตาชาวรัสเซียที่เข้าพักในพื้นที่ หวั่นเป็นทหารรับจ้างเข้ามาก่อวินาศกรรมในเขตทหาร กองทัพภาคที่ 2 และกองบิน 1 รวมทั้ง ย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
จากกรณี “กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โพสต์ข้อความจากเพจ สภ.พลกรัง จ.นครราชสีมา ระบุว่า ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานว่า อาจจะมีทหารรับจ้างชาวรัสเซีย (กัมพูชาเป็นผู้ว่าจ้าง) เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมายในการบินโดรนโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ จว.นครราชสีมา (กองบิน 1) หากท่านพบชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในเกสท์เฮ้าส์ /โรงแรม บ้านพักในพื้นที่ของท่าน โปรดแจ้ง สภ.พลกรัง โดยด่วน โทร.044 918600 หรือโทร.191
ล่าสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งว่า วันนี้เวลา 11.00 น. เรียกประชุมผู้กำกับการตำรวจ ทุก สภ.ในเขต อ.เมืองนครราชสีมา มอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำการในลักษณะเป็นสายลับ รวมถึงการกระทำที่ผิดปกติ, การครอบครองอุปกรณ์ต้องสงสัย และมาตรการป้องกันโดรนต้องสงสัย
ตามที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการด่วนให้เพิ่มความเข้มข้นตรวจตรา และเฝ้าระวังปฏิบัติการต่อต้านโดรนตามยุทธวิธีอย่างเข้มงวด พร้อมกับ เร่งสืบสวนหาข่าวบุคคลต้องสงสัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับบุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ