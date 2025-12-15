ตม.สั่งสกัดเข้มเขมรใช้ฟรีวีซ่าเข้าไทย พร้อมสกัดต่างชาติกลุ่มเสี่ยงเกรงทหารรับจ้าง วอนท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจสถานการณ์ รอคิวไม่เกิน 40 นาที
จากกรณีมีการเปิดเผยผ่านสื่อโซเชียล ว่าอาจมีคนต่างชาติ ที่เป็นนักรบรับจ้าง บินเข้าไทยเพื่อปฎิบัติการเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของกำลังฝ่ายไทยทุกรูปแบบ
วันที่ 15 ธ.ค. 2568 พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ฯ โฆษก .สตม.ได้เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ นับแต่เริ่มมีการปะทะระหว่างไทย และเขมรอีกระลอกอย่างรุนแรง
ขณะที่ยังมีสายการบินพาณิชย์บินระหว่างประเทศทั้งสองตามปกติ รวมถึงอาจมีกลุ่มนักรบต่างชาติ อาศัยโอกาสฟรีวีซ่าเข้าไทย เพื่อปฎิบัติการใด ๆ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหลังแนวรบทั้งในเขตไทย และการลักลอบผ่านแดนเข้าทางเขมร
ทั้งนี้ เมื่อ 11 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา ทาง สตม. ประชุมผู้บังคับบัญชา และ หน.ด่าน ตม.สนามบิน 5 สนามบิน ในสังกัด ตม.สนามบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการขึ้นเด็ดขาดกับคนสัญชาติที่มีพฤติการณ์เสี่ยงต่อการเป็นภัยความมั่นคงหลังแนวรบ เช่น แอบผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเขมร หรือ เป็นสายลับ หรือกระทำการอื่นใด
โดยพุ่งเป้าหมายไปที่คนต่างชาติ 2 กลุ่ม ที่ใช้ฟรีวีซ่า เดินทางเข้าไทย ได้แก่
– กลุ่มนักรบรับจ้างในแถบยุโรปตะวันออก และเอเซียตอนบน
– กลุ่มคนกัมพูชา ที่บินไปเข้าไทย โดยใช้สิทธิฟรีวีซ่า
ซึ่งช่วงเวลานี้ ทั้งสองฝ่ายยกระดับความขัดแย้งถึงขั้นการปะทะ จึงดูผิดวิสัยวิญญูชนปกติ จะเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งหากมีธุรกิจตามกฏหมายในไทย ก็ให้กลับไปขอวีซ่าจากสถานทูตไทยมาให้ถูกต้องทุกราย เพื่อให้มีการคัดกรองจากต้นทางมาก่อน
โดยนับตั้งแต่มีเหตุการปะทะรุนแรง มีการปฎิเสธการเข้าเมืองไปแล้ว ตั้งแต่ต้น ธ.ค. ถึง 13 ธ.ค. 2568 รวม 185 ราย
อย่างไรก็ดี ทางสตม.จะประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานข่าวความมั่นคง เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติมว่า มีข้อมูลการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างชาติที่เป็นนักรบรับจ้างหรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลข่าวที่สามารถชี้เป็นตัวบุคคลได้ ก็จะช่วยโฟกัสกลุ่มต้องห้ามได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยไม่กระทบกับชาวต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยโดยภาพรวม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไม่น้อยกว่าวันละ 75,000 ถึง 80,000 คน และเจ้าหน้าที่ ตม.หน้าด่าน มีเวลาตรวจหนังสือเดินทางไม่เกินรายละ 45 วินาที เท่านั้น
ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มความเข้มในการคัดกรองดังกล่าว อาจมีภาพความหนาแน่นของผู้โดยสารที่รอคิวเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทาง โดยเฉพาะสุวรรณภูมิ ในช่วงชั่วโมงเที่ยวบินหนาแน่น แต่ทาง จนท.ตม.ได้มีการจัดกำลังพลทุกช่องตรวจ แม้มาตรการความมั่นคงจะส่งผลให้การรอคิวนานกว่าปกติจากเดิมไม่เกิน 20 นาที แต่ก็รอไม่เกินราว 45 นาทีเท่านั้น โดยยืนยันว่าไม่กระทบกับการเดินทางเข้าออกของคนไทยแต่อย่างใด