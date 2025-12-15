โล่งอก แม่ดีใจลูกชายโทรหาได้แล้ว หลังถูกRPG เขมรยิงใส่ เจ็บปางตายถูกหามส่งโรงพยาบาล เผยมีลูกชาย 2 คน อยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็ก สมใจทั้งคู่
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2568 น.ส.สมภาร อายุ 52 ปี ชาวบ้านหนองกราด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอพยพจากบ้านมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.บุรีรัมย์ ถึงกับโล่งอก
หลังจากก่อนหน้านี้ทราบข่าวว่า ส.อ.เกริกเกียรติ์ รตนอมรวรรณ หัวหน้าชุดยิง สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา จ.ยโสธร ถูกแรงอัดของปืน RPG ของทหารเขมร ระหว่างการปะทะกันที่ช่องตามาเรีย ฝั่ง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณหลัง มีแผลถลอกที่ขาซ้าย ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยน.ส.สมภาร เล่าว่าตนมีลูกชาย 2 คน และทั้ง 2 มีความใฝ่ฝันอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็ก และลูกทั้งสองคนสามารถสานฝันของตัวเองได้ เป็นทหารทั้ง 2 คน ตอนนี้รู้สึกโล่งอกที่ลูกชายปลอดภัยแล้ว อยากฝากถึงลูกชายว่าแม่อยู่ที่ศูนย์พักพิง สบายดีไม่ต้องเป็นห่วง และอยากเป็นกำลังใจให้ลูกและทหารไทย ได้รักษาอธิปไตยให้กับประเทศชาติให้ได้