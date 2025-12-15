เปิดอนุเสาวรีย์ทหารผู้กล้าปะทะทหารกัมพูชา “ส.อ.อัมรินทร์ ผาสุข” วีรบุรุษตาเมือนธม โดยมีครอบครัว และชาวบ้านร่วมงานทำบุญ 100 วัน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2568 ที่วัดบูรพาราม บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพลตรี อัครพลมูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ส.อ.อัมรินทร์ ผาสุก ตำแหน่งพลซุ่มยิง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 กองพลทหารราบที่ 3 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีครอบครัว และชาวบ้าน ร่วมกันทำบุญครบ 100 วัน พร้อมทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ทหารผู้กล้า ซึ่งจัดสร้างให้รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ มีวีรบุรุษผู้กล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทย

สำหรับอนุสาวรีย์ดังกล่าว ชาวบ้านและญาติของ ส.อ.อัมรินทร์ ได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างอนุสาวรีย์ทหารวีรบุรุษผู้กล้าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไว้ในหมู่บ้าน เพื่อให้อนุชนรุ่นต่อไป ได้รับทราบว่า มีลูกหลานหมู่บ้านแห่งนี้ ที่คอยดูแลพื้นแผ่นดินไทยลาวในช่วงเหตุการณ์ปะทะไทยแดนกัมพูชาในปี 2568 โดยตัวอนุสาวรีย์สร้างจากทองเหลืองความสูงรวมฐาน 309 เซนติเมตร

ทั้งนี้ สำหรับ ส.อ.อัมรินทร์ ผาสุข เป็นหนึ่งใน 15 วีรชนทหารกล้าผู้สละชีพ ปกป้อง พิทักษ์แผ่นดินไทย โดยกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานยศเป็นพันตรี

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