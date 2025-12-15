เพิ่งเปิดตัวกับสโมสรได้ 3 วัน แข้งดังบราซิลสร้างเรื่อง แจกดริงก์ทั่วร้าน ชักดาบร้านเหล้า ตบตำรวจอเมริกาหน้าคว่ำ ซิ่งเก๋งหนี เจ้าของร้านโร่แจ้งความ
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 15 ธ.ค.68 ร.ต.อ.พงศ์พล ผิวผ่อง รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุชายชาวต่างชาติ นั่งดื่มที่บาร์เหล้า แล้วพยายามจะชักดาบไม่จ่ายเงิน จนเกิดมีปากเสียงกับเจ้าของร้านและพนักงาน เหตุเกิดที่บริเวณซอยสัมพันธมิตร เขตเทศบาลนครอุดรธานี หลังรับแจ้งเหตุ จึงรีบนำกำลังสายตรวจ 191 รุดไปตรวจสอบ
เบื้องต้น พบชายชาวต่างชาติผิวสี ไม่ทราบสัญชาติ รูปร่างสูงกำยำ สวมกางเกงขาสั้นสีเขียวตัวเดียว สวมรองเท้าผ้าใบ ยืนอยู่บนถนน บริเวณหน้าพื้นที่ศูนย์รวมบาร์เหล้าและร้านอาหาร “เดย์แอนด์ไนท์” กำลังมีปากเสียงกับ น.ส.กัลยาณี อายุ 29 ปี เจ้าของร้านทินเดอร์บาร์ โดยมีพนักงานร้านทั้งชายและหญิง ยืนห้อมล้อมชายชาวต่างชาติเอาไว้
หลังจากยืนเจรจากันอยู่นาน กลุ่มเจ้าของร้านเริ่มมีอาการโมโห เพราะชาวต่างชาติไม่มีท่าทีจะสงบลงและจะหลบหนี จังหวะดังกล่าวมี นายดักลาส โรบิน บาร์เกอร์ อายุ 74 ปี สัญชาติอเมริกัน อดีตตำรวจนิวยอร์ก มากับภรรยา และผ่านมาเห็นเหตุการณ์ จึงได้เข้าพูดคุย และถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ นายดักลาส ได้เดินเข้าไปใกล้ผู้ก่อเหตุ แต่ก็ถูกตบเข้าที่บ้องหูซ้ายเสียงดังสนั่น จน นายดักลาส ถึงกับเซจนล้มลงที่พื้น กลุ่มเจ้าของร้านจึงกรูกันเข้าไปช่วย ผู้ก่อเหตุจึงถอยห่างออกมา
จากนั้น น.ส.กัลยาณี ได้เดินเข้าไปขวางผู้ก่อเหตุ เพราะเกรงว่าจะไปขึ้นรถเก๋งฮอนด้า ซีวิค สีดำ ทะเบียน กต 2339 ประจวบคีรีขันธ์ ที่จอดไว้ริมถนน จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ใช้มือกระแทกหน้า น.ส.กัลยาณี จนล้มลงกับพื้น แล้ววิ่งไปเปิดประตูรถเก๋ง กลุ่มพนักงานร้านจึงกรูกันเข้าไปขัดขวาง ก่อนเปิดประตูรถออกมาได้ และใช้ทั้งหมัดทั้งเท้าทำร้ายผู้ก่อเหตุ ก่อนดึงตัวออกมารุมประชาทัณฑ์ที่ข้างรถ น.ส.กัลยาณี ได้เข้าไปในรถหยิบเอากระเป๋าสตางค์ของชายต่างชาติออกมา เมื่อชายต่างชาติเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีไป
จากการตรวจสอบบัตรประจำตัวชาวต่างด้าว ไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรชมพู ทราบชื่อภายหลังว่า นายออสวาโด ดอสซานโตส เนโต อายุ 42 ปี สัญชาติบราซิล และเมื่อตำรวจมาถึง ได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่ามีพนักงานชาย 2 ราย ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ มีบาดแผล รอยถลอกที่ใบหน้า มือ แขน ตำรวจจึงแนะนำให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดและเจ้าของร้านไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแจ้งความที่ สภ.เมืองอุดรธานี
น.ส.กัลยาณี เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุเพิ่งมาใช้บริการที่ร้านครั้งแรก ตนเพิ่งเคยเห็นหน้า เขามาคนเดียว ตอนประมาณตี 3 เขาสั่งเบียร์นั่งดื่มไปหลายขวด พร้อมกับสั่งดริงก์ให้พนักงานรวมถึงตนด้วย พวกตนไม่ได้บังคับเขา เขาอยากสั่งให้พวกตนเอง เขานั่งอยู่นานจนเกือบเช้า เราก็ขอเช็กบิล ค่าบริการประมาณ 5,100 บาท เขาก็บอกโอเคๆ เขาจะจ่าย เขาสามารถจ่ายได้ ทำทีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าแอพพลิเคชั่นธนาคาร แต่บอกว่าเข้าแอพพลิเคชั่นไม่ได้ ธนาคารล็อกบัญชี ต้องยืนยันใบหน้า หรือติดต่อธนาคาร
เขานั่งอยู่แบบนั้นอยู่อีกนาน ไม่ยอมจ่ายเงินสักที จนกระทั่งเกือบ 09.00 น. ตนอยากปิดร้าน อยากกลับบ้านไปพักผ่อน จึงแนะนำเขาให้เดินไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มข้างหน้า เขาก็เดินออกไป กลุ่มพวกตนเห็นท่าไม่ดี จนเดินตามออกไปด้วย เขาก็บ่ายเบี่ยง มีอาการพิรุธ เพราะหยิบกุญแจรถเก๋งออกมา จะหนีไปขึ้นรถเก๋งหลายครั้ง พวกตนก็ล้อมเอาไว้ เจรจากันอยู่นานก็ไม่เป็นผล จนเกิดเหตุชุลมุนขึ้น หลังจากพาพนักงานไปหาหมอแล้ว พวกตนก็จะไปแจ้งความ เพื่อเอาเรื่องชายต่างชาติรายนี้จนถึงที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายออสวาโด ดอสซานโตส เนโต เป็นนักฟุตบอลอาชีพ เล่นตำแหน่งกองหน้า เคยค้าแข้งอยู่ในไทยลีกหลายสโมสร ปัจจุบันเพิ่งย้ายมาเปิดตัวเป็นผู้เล่นสโมสรแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาพอสมควร เพราะเพิ่งเปิดตัวกับสโมสรไปเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา