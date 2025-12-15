สุดสลด! ตาวัย 70 ขับกระบะ หลุดโค้งน้ำตกผาร่มเย็น ตกเขาเสียชีวิต สาหัสอีก 1 จนท.ป่าไม้ เล่านาทีมรณะ เห็นขับเหมือนไม่ชินทาง
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 15 ธ.ค. 2568 สภ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี รับแจ้งจากนายนเรศ กีตา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อน.8 บ้านหนองปรือ อ.บ้านไร่ มีรถยนต์กระบะตกเหว บริเวณถนนสายขึ้นเขาบ้านอีมาดอีทราย บริเวณทางโค้งน้ำตกผาร่มเย็น หมู่ 5 บ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ มีผู้ติดภายในรถ 2 ราย อาการสาหัส พร้อมประสานเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อบจ.อุทัยธานี ชมรมบรรเทาสาธารณภัยอุทัยธานี กู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่ กู้ภัยอุทัยธานี พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ รีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ลึกลงไปที่หุบเขาด้านล่าง พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข 5033 สุพรรณบุรี พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า สภาพพังยับเหยิน มีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส 1 ราย ร้องขอความช่วยเหลือ ทราบชื่อ น.ส.วิจิตรา พวงมะลิ ชาว จ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่รีบนำเครื่องตัดถ่าง รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบ้านไร่อย่างเร่งด่วน
ส่วนคนขับรถเสียชีวิตคาพวงมาลัย ทราบชื่อคือนายพิศ บุญยืน อายุ 70 ปี ชาว จ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ ใช้เวลา 30 นาที จึงนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ จากนั้นได้ช่วยกันแบกร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาตามสันเขาด้วยความทุลักทุเล โดยมีลูกชายของผู้ตายที่ทราบข่าวรีบเดินทางมาด้วยอาการเศร้าโศกเสียใจ
สอบถามนายนเรศ กีตา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กล่าวว่า ขณะตนปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนั้น เห็นรถกระบะคันดังกล่าวไปกลับรถบริเวณทางโค้ง จุดชมวิวน้ำตกผาร่มเย็น บริเวณศาลา 8 เหลี่ยม หลังจากนั้นได้ขับลงมาจากเขา ซึ่งช่วงนั้นเป็นทางลงเขาที่ลาดชัน และเป็นทางโค้งหักศอก แต่รถคันดังกล่าวลงมาด้วยความเร็ว ทำให้วิ่งเลยทางโค้งตกลงเขา
นายนเรศ กล่าวต่อว่า ตนจึงรีบวิ่งตามลงไปดู และพบผู้หญิงร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือ ส่วนคนขับช่วงนั้นยังพูดคุยกับตนได้ ตนจึงขึ้นมาจากเหว รีบแจ้งไปยังตำรวจ ขอกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาช่วยเหลือ พอกลับมาก็พบคนขับเสียชีวิตแล้ว คาดว่าผู้เสียชีวิตอาจไม่เคยขับรถขึ้นเขา เพราะขับรถดูเก้ๆ กังๆ และไม่ชำนาญเส้นทาง จึงทำให้บังคับรถไม่อยู่ พุ่งตกเขาด้วยความเร็ว