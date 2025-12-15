เป็นเรื่องแล้ว! แจ้งจับ “ไชยชนก-ซ้อต่าย” ปม PDPA หลังแม่รัฐมนตรี นำทะเบียนราษฎร์มาโพสต์ ยันเอาผิดผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 15 ธ.ค.68 ที่สภ.เมืองขอนแก่น นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ สายทอง แกนนำเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อเอาผิด นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
จากกรณีที่ นางกรุณา ชิดชอบ มารดาของรัฐมนตรีรายดังกล่าว ได้นำทะเบียนราษฏร์ของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นคู่กรณีทางคดีมาโพสต์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA นั้น ทะเบียนราษฏร์เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง ผู้ใดที่ไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลทะเบียนราษฏร์นั้น จะนำออกมาเผยแพร่ไม่ได้ เพราะขัดต่อกฎหมาย มาตรา 27 มีโทษตามกฏหมายโดยเฉพาะโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 6 เดือน แต่หากการโพสต์เผยแพร่มีเจตนาเพื่อประโยชน์อันมิชอบจำคุกไม่เกิน 1 ปี
และตามกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้รัฐมนตรีกระทรวงดีอี เป็นเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบ ก็หมายความว่า หากมีบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนผิดต่อกฎหมาย PDPA รัฐมนตรีฯ ต้องดำเนินคดี แต่ปรากฏว่าหลังมีข่าวเผยแพร่ในออนไลน์หรือโซเชียล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีดี กลับออกมายืนยันว่า การกระทำของมารดา ไม่ผิดกฎหมาย PDPA
นายคุ้มพงษ์ กล่าวว่า เครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด เห็นว่า ท่าทีของ นายไชยชนก ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย เพราะในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายควรต้องทำมากกว่าการออกมาแถลงด้วยคำพูดปากเปล่าดังกล่าว จึงขอเรียกร้องให้ นายไชยชนก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติและควรต้องทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นและมั่นใจ ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
“หาก นายไชยชนก ยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ย่อมถือว่าเป็นเจ้าพนักงานมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับมารดาของตนอย่างชัดเจน เครือข่ายขอนแก่นใสสะอาดจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกับ นายไชยชนก, นางกรุณา และเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ-อนุญาตมอบให้ นางกรุณา ซึ่งทะเบียนราษฎร์ของบุคคลโดยเจ้าของทะเบียนบ้านไม่ยินยอม เพื่อเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายทั้งหมดต่อไป” นายคุ้มพงษ์ กล่าว