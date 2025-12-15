สธ.ลุยตรวจสุขภาพจิตผู้ประสบภัย เหตุน้ำท่วมใต้ พบเครียดสูง เสี่ยงจบชีวิตพุ่ง 231 ราย เผยสถานบริการสาธารณสุข 9 จังหวัด เสียหายกว่า 2.2 พันล้านบาท
วันที่ 15 ธ.ค. 2568 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พื้นที่ภาคใต้ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ ว่า ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟู อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย จึงลดระดับ PHEOC กระทรวงเป็น Alert Mode และให้ PHEOC ระดับเขตเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดูแลผลกระทบทางจิตใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม
ส่วนการประเมินความเสียหายของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด มีมูลค่ารวมกว่า 2,223 ล้านบาท แบ่งเป็น สิ่งก่อสร้าง 1,838 ล้านบาท ครุภัณฑ์ 380 ล้านบาท และวัสดุ 4.9 ล้านบาท มากที่สุดคือ ปัตตานี 1,147 ล้านบาท รองลงมา สงขลา 982 ล้านบาท
นพ.วีรวุฒิ กล่าวต่อว่า สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ของ จ.สงขลา ในระยะฟื้นฟู (วันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 14 ธันวาคม 2568) จัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ 387 ทีม ให้บริการ 43,443 ราย ส่งต่อ 110 ราย ส่งทีมหมอเดินเท้ารวม 400 ทีม ให้บริการประชาชนตามบ้าน 37,858 ราย ส่งต่อ 34 ราย
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 10 แห่ง ให้บริการ 17,815 ราย ส่งต่อ 134 ราย และมีการปรับลดเป็น OPD ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยคงเหลือโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ได้แก่ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยโรงพยาบาล (รพ.) หาดใหญ่ และโรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์น เขต 8 โดยโรงพยาบาลชุมชนใน จ.สงขลา
รองปลัด สธ. กล่าวอีกว่า สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทีมดูแล 5 ส่วน คือ 1.ศูนย์พักพิง 27 แห่ง เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค 2.ชุมชน 103 แห่ง ดูน้ำดื่มน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย สนับสนุนอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.ระบบประปา 76 จุด ได้หารือแนวทางปรับปรุงคุณภาพน้ำประปากับ กปภ.หาดใหญ่ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาไม่ให้คลอรีนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 4.ตลาด 12 แห่ง สนับสนุนการรื้อล้างตลาดและฟื้นฟูสุขาภิบาลในตลาด และ 5.ขยะ ได้ช่วยระบบจัดการขยะ และการจัดการน้ำชะขยะ โดยราด EM/ปูนขาว พร้อมมีมาตรการควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ
“ส่วนการเฝ้าระวังควบคุมโรค มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก แจกจ่ายยาปฏิชีวนะให้แก่กลุ่มเสี่ยง พ่นสารเคมีทำลายยุงตัวเต็มวัยและหนอนแมลงวันในชุมชน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยง รวมถึงลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีมีผู้เสียชีวิตและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม รวมทั้งยังส่งทีม MCATT 41 ทีม ออกประเมินสุขภาพจิตสะสม 97,503 ราย พบกลุ่มเครียดสูงสะสม 727 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตายสะสม 231 ราย ได้มีการติดตามและให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง” นพ.วีรวุฒิ กล่าว