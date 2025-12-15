แห่ขอเลขเด็ด ต้นกล้วยประหลาด แทงเครือออกกลางต้น ซ้อนกัน 2 ถึง 2 เครือ เผยเลขธูปเสี่ยงทาย งวดนี้ได้เฮ
วันที่ 15 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่ 5/3 หมู่ 11 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังทราบว่าหลังบ้านของ นายเที่ยง พารา อายุ 76 ปี มีกล้วยน้ำว้าอายุราว 1 ปีเศษ ที่มีลักษณะแปลกไม่เหมือนทั่วไป จนชาวบ้านแห่มาดูและจุดธูปขอโชคลาภ
ซึ่งต้นกล้วยต้นแรกมีเครือแทงออกมาเกือบถึงปลายต้นถึง 2 เครือ โดยเครือแรกชูเครือขึ้นไปรับเครือที่สอง เครือแรกมี 4 หวี ส่วนเครือที่สองออกหวีถี่จนแทบนับไม่ถ้วน ขณะที่ต้นที่สองซึ่งเอนมาชนต้นแรก ก็มีเครือแทงออกมากลางลำต้นอีกจำนวนมากจนไม่สามารถนับได้ เจ้าของบ้านจึงนำผ้าสามสีมาผูกไว้ตามความเชื่อ ขณะชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างทยอยมาดู พร้อมจุดธูปขอโชคก่อนวันหวยออก 16 ธันวาคม 2568
น.ส.วรรณา พารา อายุ 51 ปี ลูกสาวเจ้าของบ้าน เล่าว่า ขณะกำลังตัดหญ้าและรีดใบตองให้บริเวณสวนโล่ง ก็พบต้นกล้วยประหลาดดังกล่าว ซึ่งตนไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อน จึงนำผ้าสามสีมาผูกและจุดธูปขอโชค โดยธูปเสี่ยงทายขึ้นเลข 79 ส่วนต้นกล้วยตนตีเป็นเลข 22,23 จากจำนวนหน่อและตำแหน่งที่ขึ้น ทั้งนี้ หน่อด้านล่างมี 4 หวี ส่วนหน่อด้านบนและอีกต้น นับจำนวนหวีไม่ถ้วนเพราะติดกันแน่น ขณะที่ชาวบ้านที่มาขอโชค ต่างตีเลขเด่นแตกต่างกันไป เช่น 111,92,93,239