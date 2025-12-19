หนุ่มอยู่บ้านเฝ้าทรัพย์สิน หลังครอบครัวอพยพหนีไปอยู่ศูนย์พักพิง พอเห็นแม่กลับบ้านทำกับข้าวให้ แต่แม่ไม่กิน น้อยใจเผาบ้าน ก่อนขับกระบะหนีชนจักรยานยนต์ 2 คัน
วันที่ 19 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (18 ธ.ค.) ร.ต.ท.ภัทรภณ คำวิชา รอง สว.สอบสวน สภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รับแจ้งมีเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์ ที่บ้านหนองทับ หมู่6 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จึงรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ พบบ้านที่เกิดเหตุถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ผู้ก่อเหตุคือ นายธวัชชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี เป็นลูกชายเจ้าของบ้าน หลังก่อเหตุได้ขับรถกระบะหลบหนีและไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย 2 คัน ก่อนพุ่งชนกำแพงเพื่อนบ้าน แล้วรถเสียหลักพลิกคว่ำข้างทาง ส่วนตัว นายธวัชชัย ชาวบ้านได้ควบคุมตัวเอาไว้ได้
สอบถาม นางบัวเรียน อายุ 66 ปี เพื่อนบ้าน ทราบว่า นายธวัชชัย เป็นลูกชายเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งคนในครอบครัวได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงมีเพียง นายธวัชชัย อยู่เฝ้าทรัพย์สินที่บ้านเพียงลำพัง ก่อนเกิดเหตุ แม่ของนายธวัชชัย กลับมาจากศูนย์พักพิง นายธวัชชัย จึงไปขอผักจากเพื่อนบ้านเพื่อมาทำกับข้าวให้แม่กิน
แต่ปรากฏว่าแม่กลับไปกินข้าวที่บ้านญาติ โดยไม่ทราบว่า นายธวัชชัย ทำกับข้าวรอ จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้น้อยใจ ประกอบกับเสพยาบ้า จึงทำให้ก่อเหตุเผาบ้านดังกล่าว
จากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และฝ่ายความมั่นคง นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน ต้องลงพื้นที่มาดูสถานการณ์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นายธวัชชัย วางเพลิงเผาทรัพย์ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าโดยผิดกฎหมาย ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย คุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป