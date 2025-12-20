สืบนนทบุรี รวบเจ้าของเต็นท์รถดัง โอนเงินซื้อรถ แต่ไม่ได้รถ ตามหมายจับศาลเพชรบูรณ์ คดีฉ้อโกงออนไลน์ เสียหายหลายแสน
วันที่ 20 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นำกำลังเข้าจับกุมตัวเจ้าของเต็นท์รถยนต์ชื่อดัง หลังถูกออกหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนและคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถจับกุมตัวได้คาหน้าเต็นท์รถ ในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.อำนาจ ราชสีห์ และ พ.ต.ท.รุ่งเพชร ยะหา รองผู้กำกับการสืบสวนฯ โดยมี พ.ต.ท.พงค์นเรศ ศิริเสถียร สารวัตรสืบสวนฯ นำกำลังชุดปฏิบัติการที่ 1 เข้าดำเนินการจับกุม นายปริญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ จ.118/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 โดยถูกจับกุมได้บริเวณหน้าเต็นท์รถย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ นาย ปริญญา ถูกกล่าวหาในข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน” จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์ขนาดใหญ่ ในพื้นที่ อ.บางใหญ่ ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ทั้งปลีกและส่ง มีพ่อค้าและประชาชนเข้ามาติดต่อซื้อขายเป็นจำนวนมาก
แต่ในช่วงหลังกลับมีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนว่า ซื้อรถจากเต็นท์ดังกล่าวแล้ว ไม่ได้รับเล่มทะเบียนรถ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ทำให้ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังพบผู้เสียหายอีกรายซึ่งพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ติดต่อซื้อรถยนต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่ง นาย ปริญญา เป็นผู้ดูแล โดยมีการโอนเงินไปเป็นจำนวนหลายแสนบาท แต่กลับไม่ได้รับรถตามที่ตกลงกันไว้ ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบูรณ์
กระทั่งศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ออกหมายจับดังกล่าว ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัว นาย ปริญญา ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมแจ้งการควบคุมตัวผ่านระบบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ต่อไป