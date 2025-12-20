ร้องเรียน สว.สายทหาร ห่วงภาพลักษณ์กองทัพภาค 4 หลังมีข่าวแอบอ้างชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อน เรียกเก็บส่วย น้ำมันเถื่อน เหล้า บุหรี่ และผู้ขายน้ำกระท่อม เดือนกว่าครึ่งแสน
วันที่ 20 ธ.ค.2568 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เลขานุการ และโฆษก คณะกรรมาธิการเปิดเผยว่าตนได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการค้าสินค้าหลบหนีภาษีในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้อ้างตัวว่าเป็น เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อน
โดยมีการ แสดงคำสั่งของกองทัพภาคที่ 4 ว่า มีหน้าที่ในการปราบปรามภัยแทรกซ้อน และหนึ่งในภัยแทรกซ้อนของภาคใต้คือการค้าสินค้าหลบหนีภาษี เช่น น้ำมันเถื่อน เหล้า บุหรี่ บุรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด รวมทั้ง น้ำกระท่อม ใบกระท่อม ที่เป็น ที่นิยมของ คนในพื้นที่
นายไชยยงค์ กล่าวว่ามีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภัยแทรกซ้อนจำนวนหลายคน ที่ถูกตรวจค้น และ จับกุม ในข้อหามีน้ำมันเถื่อน บุหรี่หนีภาษี บุหรี่ไฟฟ้า ในตัวเมืองหาดใหญ่ มีการถูกตรวจค้น และ จับกุม ไปทำการเปรียบเทียบปรับ หลังจากนั้นมีผู้อ้างตัวว่าเป็น ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อน ให้ไปพบในเซฟเฮ้าส์ มีการเรียกรับส่วยเป็นรายเดือน ให้จ่ายล่วงหน้า 2 เดือน หากไม่จ่าย จะนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมหลังปีใหม่
การเรียกเก็บส่วยจากผู้ประกอบการค้าสินค้าหลบหนีภาษี และ น้ำกระท่อม จากบุคคลที่อ้างตัวว่า เป็น ตัวแทนของชุดภัยแทรกซ้อน ต้องจ่ายส่วย เดือนละ 35,000 – 75,000 บาท
นายไชยยงค์ฯ กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นความเสียหายถึงกองทัพภาคที่ 4 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องของการแอบอ้าง เพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และพบว่าคำสั่งในการตั้งชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อน มีอยู่จริง
จึงขอให้ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ ก่อนที่ความเสียหาย จะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ เพราะในภาคใต้ ในทุกพื้นที่ ต่างมีการค้าสิบค้าหลบหนีภาษีใบกระท่อม และน้ำกระท่อม เป็นจำนวนมาก
“ผมเห็นด้วยและสนับสนุนกับการที่กองทัพภาคที่ 4 ตั้งชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อน เพื่อ จับกุมทำผิดกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยหากมีการ แสวงหาประโยชน์ จนทำให้แม่ทัพภาคที่ 4 เร่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามี เจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับส่วยหรือไม่ และหากเป็นการ แอบอ้าง จาก บุคคลอื่น ขอให้มีการดำเนินการ สืบสวนสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นความเสียหายไม่เฉพาะกองทัพภาคที่ 4 แต่เป็นความเสียหายของ กองทัพ”