น้ำยืน เริ่มสงบ สถานการณ์คลี่คลายบางพื้นที่ นายอำเภอ-ฝ่ายมั่นคง ประเมินแล้ว อนุญาต 4 ตำบล กลับเข้าบ้านได้ ยังเหลืออีก 3 ตำบล
วันที่ 20 ธ.ค. 2568 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า หลังการประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ทุกฝ่ายมีความเห็นให้ประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลยาง ตำบลบุเปือย, ตำบลยางใหญ่ และตำบลเก่าขาม กลับเข้าบ้านของตนเองได้แล้ว เนื่องจากการปะทะที่ช่องอานม้าและช่องบก สถานการณ์เริ่มสงบลงอย่างเห็นได้ชัด
จึงได้ออกประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ ระบุว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืน ได้มีคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา ทั้ง 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน อพยพออกไปจากพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่ปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากกองกำลังจากนอกประเทศจะสิ้นสุดลงนั้น
ขณะนี้ สถานการณ์ได้คลี่คลายในบางพื้นที่ แต่ฝ่ายกองกำลังจากนอกประเทศ ยังคงมีความพยายามปฏิบัติต่อกองกำลังฝ่ายเราในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ได้กลับเข้ามายังพื้นที่พักอาศัย จึงอนุญาตให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ยกเว้น พื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ ตำบลสีวิเชียร และตำบลโซง ตั้งแต่เวลา 13.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับประชาชนที่ยังกังวลในสถานการณ์ หรือยังไม่ประสงค์กลับเข้ามายังพื้นที่ภูมิลำเนา ยังคงสามารถพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือสถานที่ปลอดภัยได้ต่อไป พร้อมให้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันประเทศของกองกำลังทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งยังขอให้งดเว้นการส่งต่อข้อมูลที่ตั้งทางทหาร กำลังพลยุทธโธปกรณ์ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการป้องกันประเทศด้วย