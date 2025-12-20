ตั้งแถวสดุดี โรงพยาบาลสุรินทร์มอบร่าง 2 ทหารกล้า ส่งต่อโรงพยายาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน หลังชันสูตรเสร็จ เมีย-ลูกจ่าเริงมารอรับร่างไปทำพิธี เผยคำพูดพ่อครั้งสุดท้าย
เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 20 ธ.ค.2568 ที่อาคารนิติเวช รพ.สุรินทร์ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ เตรียมส่งมอบร่าง จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน อายุ 38 ปี สังกัด ร.23 พัน.3 และ พลทหารภานุรัตน์ เสาร์สา อายุ 22 ปี สังกัด ร.23/3 ให้กับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เพื่อส่งกลับให้ครอบครัวไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังภูมิลำเนาต่อไป
หลังจากที่ส่งร่างวีระชนผู้กล้าทั้ง 2 นาย มาชันสูตรที่โรงพยาบาลสุรินทร์เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้กล้าทั้ง 2 นายบรรจุลงหีบศพพร้อมกับคลุมธงชาติไทยอย่างสมศักดิ์ศรี บุคคลกรทางการแพทย์โรงพยาบลสุรินทร์ และญาติคนไข้ที่อยู่บริเวณนั้น ต่างยืนสดุดีให้กับผู้กล้าในขณะที่ร่างเคลื่อนผ่าน
โดยวันนี้ ทางด้านครอบครัวของ จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน ได้เดินทางมารอรับร่างพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์ ก่อนที่จะนำร่างกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
หลังจากนำร่างขึ้นรถตู้พยาบาล นพ.ชวมัย สืบนุการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมบุคลากรทางการแพท ได้ยืนสดุดีพร้อมคำนับเพื่อแสดงความอาลัย และเชิดชูให้กับผู้กล้าเป็นครั้งสุดท้าย
โดยทางด้านภรรยาของจ่าสิบเอกสำเริง ได้พูดคุยและปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวว่า ก่อนที่ทางด้านจ่าเริงจะเสียชีวิตได้พูดบางอย่างกับตนเอง และสั่งเสียบอกกับลูกสาวว่า ต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ติดต่อกันอีก
นางธัญญรัตน์ คลังประโคน อายุ 39 ปี ภรรยาจ่าเริง เล่าว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.68 ก่อนที่จ่าเริงจะเข้าสมรภูมิรบ และพลีชีพ ได้โทรมาพูดคุยและบอกตนว่า ถ้าจ่าเริงไม่อยู่แล้ว ฝากดูแลแม่ด้วยนะ และเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.68 จ่าเริงได้พิมพ์ทางแชทมาบอกลูกว่า หลังจากนี้พ่อจะไม่ได้ทักหาหนูอีกแล้วนะ และลูกก็ตอบ จ้า จากนั้นก็จบไปเลย
จากนั้นก็ตนเองก็มีอาการตาขวากระตุกตลอดเวลา และคิดในใจว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเข้ามาหรือเปล่า และผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็มีข่าวร้ายแจ้งมาว่า จ่าสำเริง สามีพลีชีพในสมรภูมิรบเนิน 350 โดยจ่าสำเริงเคยเอารูปตอนที่สมัยหนุ่ม ตอนที่จบจากนักเรียนนายสิบ ถามตนว่าหล่อไหม ตนก็บอกว่าหล่อ และจ่าเริงก็บอกว่าขอเอารูปนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึก และไม่คิดว่าจะได้เอารูปที่จ่าเริงชอบมาเป็นรูปสุดท้าย
ด้านลูกสาวของจ่าเริงมี 2 คน คือน้องพัด คนเล็ก น้องพลอย คนโต ได้โอบกอดรูปพ่อและหอมพ่ออยู่ตลอดเวลา และบอกว่าหนูคิดถึงพ่อจัง บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยน้องพลอยลูกสาวคนโตของจ่าเริง ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตพ่อได้ทักมาบอกว่า ต่อไปนี้พ่อจะไม่ได้ติดต่อหาแล้วนะ เพราะว่าพ่อสัญญาณไม่ดี และก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย จากนั้นพ่อก็ไม่ทักมาอีกเลย