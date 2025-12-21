แก๊งวัยรุ่น ยกล้อโชว์สาวกลางสี่แยก แต่ไม่เห็นว่าตำรวจอยู่ฝั่งตรงข้าม ถูกรวบทันควัน โดนยึดรถแจ้งผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม
วันที่ 21 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.เมธี ศรีวันนา รอง ผกก.(ป.) สภ.เมืองขอนแก่น ขณะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สภ.เมืองขอนแก่น กระจายกำลัง ออกกวาดล้าง รถแต่ง–รถแข่งในทาง บริเวณในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ พบกลุ่มวัยรุ่นหลายคันจอดติดไฟแดง ที่สี่แยกศรีจันทร์–ชาตะผดุง
โดยทันทีที่สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่น ขับรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 110i สีแดง-ดำ ทำการยกล้อหน้าและเร่งเครื่องโชว์ ท่ามกลางรถยนต์ที่กำลังสัญจร ซึ่งเป็นพฤติกรรม อันตราย-ไม่คำนึงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
พ.ต.ท.เมธี และกำลังเจ้าหน้าที่จึงซึ่งจอดอยู่ฝั่งตรงจึงได้ไล่ติดตามและ ออกคำสั่งให้หยุดรถ จนสามารถควบคุมตัวผู้ขับขี่ไว้ได้ ทราบชื่อต่อมาคือนายเอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ชาว ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น และนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.เมืองขอนแก่น
พ.ต.ท.เมธี กล่าวว่า เจ้าตัว ยอมรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ขับขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อจริง โดยกระทำด้วยความคึกคะนองตามคำยุของเพื่อน เพื่อโชว์เพื่อนสาว และกลุ่มเพื่อนที่มาด้วย และจากการตรวจค้นตัว ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า ขับขี่รถประมาทหวาดเสียว ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ ประสานผู้ปกครองเข้ารับทราบพฤติกรรม พร้อม ตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันที่ขับขี่นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป