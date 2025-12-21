“หมอวรงค์”ร่วมโบกธงส่งร่าง “จ่าเริง”พร้อมให้กำลังใจทหารแนวหน้า – ประชาชนในศูนย์อพยพ
วันที่ 21 ธ.ค. 2568 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้กำลังใจทหารและประชาชนในศูนย์อพยพ พร้อมร่วมโบก”ธงไตรรงค์” ตามเส้นทางเคลื่อนร่างจ่าเริง – จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน จากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มาตามถนนสุรินทร์-ปราสาท สู่บ้านเกิด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ณ วัดห้วยปอ เพื่อเป็นเกียรติยศอันสูงสุด แด่ทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อแผ่นดินไทย
นพ.วรงค์ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ได้เห็นความคืบหน้าการก่อสร้างบังเกอร์ ซึ่งมูลนิธิไทยรักดีบริจาคเงินก่อสร้างจำนวน 1 แห่งไปตั้งแต่ก่อน กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่งการก่อสร้างคืบหน้าไปมากและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทหารหาญในการปกป้องอธิปไตยประเทศ เนื่องจากสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ยังคงมีการปะทะต่อเนื่อง ซึ่งพรรคไทยภักดีสนับสนุนแนวทางของกองทัพ และเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ต้องมาเสี่ยงชีวิต และไม่เห็นด้วยกับบางพรรคการเมืองที่พยายามด้อยค่ากองทัพ
นพ.วรงค์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ศูนย์อพยพซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดโรงครัว เพื่อปรุงอาหารให้กับประชาชนรวมถึงทหารแนวหน้าแต่ปัจจุบันจำเป็นต้องยุติเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
โดยพบว่าประชาชนยังมีกำลังใจที่ดีและสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพ ซึ่งอยากเรียกร้องให้หน่วยงานรับผิดชอบดูแลประชาชนตามแผนพิทักษ์แนวหลังของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้ถือเป็นผู้เสียสละและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้มากที่สุด