รองแม่ทัพภาค 2 สำรวจบ้าน พลทหารวุ้น เตรียมเนรมิตหลังใหม่ให้ สานฝันวีรบุรุษเนิน 350
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักของ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา หรือ “พลทหารวุ้น” สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติ จากเหตุการณ์ปะทะบริเวณสมรภูมิเนิน 350 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา
โดยบ้านพักของครอบครัวพลทหารวุ้น ตั้งอยู่ที่บ้านตาเม็ง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพเก่าทรุดโทรมอย่างมาก การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว เพื่อเตรียมดำเนินการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น
พล.ต.ณัฏฐ์ เปิดเผยว่า กำลังพลที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ ทางกองทัพและรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการดูแลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง ต้องมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและมั่นคงสำหรับประวัติของพลทหารวุ้นนั้น เจ้าตัวสมัครเข้ารับราชการทหารผ่านระบบออนไลน์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะสอบเข้าเป็นนายสิบ
แต่ขณะนั้นวุฒิการศึกษายังไม่พร้อม จึงได้เข้าศึกษาต่อในระบบ กศน. ภายในค่ายทหาร ต่อมาเมื่อปีที่ผ่านมาได้เข้าสอบนายสิบ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก จึงตัดสินใจสมัครรับราชการทหารต่อ เพื่อเตรียมสอบใหม่ตามความฝันที่ตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สมรภูมิเนิน 350 พลทหารวุ้นได้เสียชีวิตก่อนจะทำความฝันให้สำเร็จ สร้างความเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวและผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง
พล.ต.ณัฏฐ์ กล่าวต่อว่า ผู้บังคับบัญชาได้เร่งดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพล ทั้งเงินตอบแทน เงินเยียวยา และเมื่อได้เห็นสภาพบ้านพักของครอบครัวซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างลำบาก จึงได้ประสานหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวพลทหารวุ้น วงเงินประมาณกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้งบประมาณไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจดูพื้นที่และแบบแปลนบ้านในเบื้องต้น คาดว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้ว จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที บ้านหลังใหม่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน แยกเป็นห้องพ่อแม่ ห้องน้องสาว และห้องน้องชาย พร้อมห้องครัว ห้องน้ำ และห้องรับแขก
โดยยึดหลักความประหยัด พอเพียง และการใช้งานอย่างเหมาะสม ซึ่งการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อชาติ เป็นหน้าที่สำคัญของกองทัพ เพื่อให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง สมศักดิ์ศรีของวีรบุรุษผู้สละชีพเพื่อแผ่นดิน