ร่างถึงบ้านเกิดแล้ว พลทหารไอน้ำ พลีชีพที่บ้านหนองจาน ยายร้องไห้หนัก ปีใหม่ไม่มีหลานกลับมาอีกแล้ว ชาวบ้านยืนรอรับอย่างสมเกียรติ
วันที่ 25 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ มณฑลทหารบกที่ 19 ได้จัดพิธีส่งร่างวีรชนทหารกล้า พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ หรือไอน้ำ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ด้านครอบครัวได้ไปรับร่างของ พลทหาร ธนพัฒน์ ที่กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเชือกนอก ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยบรรยากาศภายในวัดบ้านเชือก มีครอบครัว ชาวบ้าน รวมถึงประชาชนที่ทราบข่าวได้เดินทางเพื่อมารอรับร่าง พลทหาร ธนพัฒน์
ซึ่งขบวนได้เดินทางมาถึงวัดเชือกนอก เมื่อช่วงเวลา 14.00 น. ได้มีการประกอบพิธีรับศพ และรดน้ำศพอย่างสมเกียรติ ในช่วงเย็นของวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จะได้ประกอบพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ และพิธีวางพวงมาลา โดยจะสวดอภิธรรมคืนแรกวันนี้ ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีในวันที่ 29 ธ.ค.ที่จะถึงนี้
ขณะที่ ยายที่เลี้ยงดู พลทหาร ธนพัฒน์ มาตั้งแต่เล็ก ร่ำไห้ออกมาหลังเห็นร่างของหลานชายเคลื่อนมาถึงวัด พร้อมเปิดเผยว่า เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา หลานชายได้หยุดพักและกลับมาช่วยเกี่ยวข้าว ซึ่งก็ได้นัดกันไว้ว่า จะมีหยุดอีกตอนปีใหม่ ก็จะกลับมาฉลองด้วยกัน แต่ต้องสูญเสียหลานชายไปอย่างกะทันหัน ไม่มีหลานชายอีกแล้ว ต่อไปนี้คงจะไม่ได้มีโอกาสเจอหน้าหลานอีกแล้ว
ส่วนแม่ของ พลทหาร ธนพัฒน์ กล่าวว่า ก่อนหน้าก็ไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไร พูดคุยกันตามปกติ ก็ได้บอกกับตนว่า ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดช่วงปีใหม่จะกลับมาหาที่บ้าน ส่วนเรื่องหน่วยงานต้นสังกัดของลูกชายได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเยียวยา รวมไปถึงพูดคุยเรื่องต่างๆ แต่ตนก็ยังไม่ได้ตอบตกลงหรือคุยอะไรมาก เพราะยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกชาย คงต้องรอให้เรื่องทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อน ทางต้นสังกัดถึงจะเข้ามาพูดกับตนอีกครั้ง