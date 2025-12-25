ระทึกมาก รถบรรทุกเบรกแตกทางลงเขา พุ่งชนรถเก๋งจอดข้างทาง ร่วงลงไปทั้งคู่ ได้รับบาดเจ็บ 2 คน

เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 25 ธ.ค.68 พ.ต.ต.สุรศักดิ์ สุดเมือง สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุรถชนกันที่บริเวณสามแยกโรงแรมออร์คิดเดเซีย ถนนกะตะน้อย ตัดถนนกะตะ-ไสยวน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบ นายสิทธิพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี คนขับรถบรรทุก สีขาว ทะเบียน 70-9073 สมุทรสาคร ได้รับบาดเจ็บบริเวณหูข้างขวา และ น.ส.สุพรรณี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

นอกจากนี้ยังพบรถบรรทุกคันดังกล่าวพลิกตะแคงข้างอยู่ข้างทาง ใกล้กันพบรถเก๋งมาสด้า สีแดง ถูกชนตกลงข้างทางไปด้วยกันได้รับความเสียหาย เบื้องต้นทราบว่า รถบรรทุกคันดังกล่าวเบรกแตกระหว่างทางลงเขา ก่อนพุ่งชนรถเก๋งสีแดงที่จอดอยู่ข้าง จนตกลงไปริมถนนทั้งคู่ โชคดีที่ไม่มีคนอยู่ในรถ ซึ่งตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ก่อนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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